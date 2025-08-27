Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що Росія нібито пішла на "значні поступки" Дональду Трампу. Ймовірно, він посилає сигнал про те, що Кремль не поспішає закінчувати війну проти України.

Також, можливо, заяви в інтерв'ю Венса свідчать про те, що росіяни не отримають бажаного. Це в ефірі 24 Каналу зауважив політолог Ігор Рейтерович.

"Думаю, він посилає головний сигнал про те, що Росія не хоче закінчувати війну. Це прозвучало прямо. В устах Джей Ді Венса це одкровення. Також він сказав, що Росія не отримає того, що вона хоче. Тобто ніякого уряду маріонеток в Україні, ніякого контролю і так далі", – підкреслив він.

Сигнали для Росії з боку США

Ігор Рейтерович вважає, що Джей Ді Венс передав те, що Росія не отримає стільки, скільки вона хоче. Тому американський політик передав Москві кілька сигналів.

Тому Венс залишив простір, але передав кілька сигналів. Мені здається, це була відповідь на інтерв'ю Сергія Лаврова. Йому треба було якось вийти та перебити те, що відбувається,

– сказав політолог.

За його словами, росіяни повинні будуть відреагувати на слова Джей Ді Венса. Тоді буде зрозуміло, наскільки заяви віцепрезидента США були вдалими.

Зверніть увагу! Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що Москва "повинна мати право голосу" у питаннях гарантій безпеки для України. Зокрема, країна-агресорка хоче мати право вето, що обмежить можливості Києва протистояти російському вторгненню та отримувати підтримку від партнерів.

Заява Венса та реакція України: коротко