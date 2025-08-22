ФБР провело обшуки в будинку колишнього радника американського президента Дональда Трампа з питань національної безпеки Джона Болтона.

Це було у рамках розслідування стосовно поводження із таємною інформацією. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Wall Street Journal.

Що відомо про обшуки у Болтона?

За даними видання, працівники ФБР обшукали будинок Джона Болтона у штаті Мериленд. Згідно з оприлюдненою інформацією, зараз його речниця відмовилася прокоментувати цю ситуацію у коментарі журналістам.

WSJ пише, що під час свого 18-місячного перебування на посаді радника під час першого президентського терміну Дональда Трампа він конфліктував із ним стосовно політики Вашингтону щодо Північної Кореї та Ірану.

Міністерство юстиції тоді подало позов проти Болтона й розпочало провадження щодо того, чи законним є розкриття секретної інформації у його мемуарах, у яких він дав різку оцінку президентству Дональда Трампа.

Це сталося незадовго до виходу книги у 2020 році. Відомство обгрунтовувало свій позов тим, що хоча первинний рецензент визнав, що там немає секретної інформації, інші визначили, що він усе ж містить такі дані.

Цікаво. В опублікованій книзі ексрадника президента США Болтона автор багато уваги приділяє питанню України та ставленню до неї з боку Трампа. Також він розповідав у ній про те, що Трампа намагалися переконати надати Україні допомогу, якої потребували для захисту від російських сил.

Після того як президентом США став Джо Байден, продовжувати розслідування проти Болтона відмовилися. Але вже після другої перемоги Трампа на виборах, Болтона позбавили права на державну охорону.

Болтон також прокоментував саміт на Алясці