Поїхав до Брюсселя, щоб донести "недвозначне послання": глава ЦРУ таємно зустрівся з європейцями
- Директор ЦРУ Джон Реткліфф зустрівся з європейськими чиновниками, щоб розвіяти побоювання щодо обміну розвідданими США.
- Реткліфф запевнив європейців у надійності Вашингтона на тлі нестабільної політики адміністрації Трампа.
Директор Центрального розвідувального управління США Джон Реткліфф зустрівся з високопоставленими чиновниками МЗС та розвідки Євросоюзу. Зустріч відбулася на тлі побоювань Європи з приводу нестабільної зовнішньої політики адміністрації Дональда Трампа.
Зустріч глави ЦРУ з європейськими чиновниками мала на меті розвіяти страхи з приводу обміну розвідданими Сполученими Штатами. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Politico.
Дивіться також ЦРУ і Держдеп США не можуть визначити, чи готовий Путін до переговорів, – WSJ
Чому Реткліфф зустрівся з європейцями?
За даними видання, Джон Реткліфф поїхав до Брюсселя, щоб донести до європейців недвозначне послання про те, що ЄС, як і раніше, може довіряти Сполученим Штатам.
За словами трьох осіб, обізнаних про зустріч, глава ЦРУ зустрівся з головним дипломатом ЄС Каєю Каллас, високопоставленими посадовими особами Центру розвідки та аналізу ситуації ЄС (INTCEN) і Управління розвідки військового штабу ЄС (EUMS).
Офіційні особи на умовах анонімності розповіли, що мета полягала в тому, щоб "заспокоїти нерви" й підтвердити прихильність Вашингтона до обміну розвідданими, оскільки деякі європейські країни починають непокоїтися щодо напряму зовнішньої політики США за президента Дональда Трампа.
Зазначається, що нестабільна політика адміністрації Трампа щодо України, як-от різке припинення обміну розвідданими з Києвом у березні минулого року, а також її прагнення політизувати розвідку шляхом призначення прихильників Трампа підірвали впевненість європейців у надійності Вашингтона.
Відносини ЄС та США: коротко про головне
Трамп використовує підтримку України як інструмент тиску на Європу, пропонуючи інвестувати в перемогу лише за умови солідарності ЄС зі США проти Китаю.
Політолог Олег Саакян підкреслив в етері 24 Каналу, що Європа намагається уникнути цього вибору, справедливо відповідаючи: Росія – європейська проблема, а Китай – ні.
Зазначається, що Штати намагаються перекласти весь тягар протистояння з Китаєм на Європу, не беручи на себе відповідальності за російсько-українську війну, тому Європа ставить ультиматум: або реальна солідарність разом, або кожен діє самостійно.