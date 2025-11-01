Поїхав до Брюсселя, щоб донести "недвозначне послання": глава ЦРУ таємно зустрівся з європейцями

Директор Центрального розвідувального управління США Джон Реткліфф зустрівся з високопоставленими чиновниками МЗС та розвідки Євросоюзу. Зустріч відбулася на тлі побоювань Європи з приводу нестабільної зовнішньої політики адміністрації Дональда Трампа.

Зустріч глави ЦРУ з європейськими чиновниками мала на меті розвіяти страхи з приводу обміну розвідданими Сполученими Штатами. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Politico.

Чому Реткліфф зустрівся з європейцями?

За даними видання, Джон Реткліфф поїхав до Брюсселя, щоб донести до європейців недвозначне послання про те, що ЄС, як і раніше, може довіряти Сполученим Штатам.

За словами трьох осіб, обізнаних про зустріч, глава ЦРУ зустрівся з головним дипломатом ЄС Каєю Каллас, високопоставленими посадовими особами Центру розвідки та аналізу ситуації ЄС (INTCEN) і Управління розвідки військового штабу ЄС (EUMS).

Офіційні особи на умовах анонімності розповіли, що мета полягала в тому, щоб "заспокоїти нерви" й підтвердити прихильність Вашингтона до обміну розвідданими, оскільки деякі європейські країни починають непокоїтися щодо напряму зовнішньої політики США за президента Дональда Трампа.

Зазначається, що нестабільна політика адміністрації Трампа щодо України, як-от різке припинення обміну розвідданими з Києвом у березні минулого року, а також її прагнення політизувати розвідку шляхом призначення прихильників Трампа підірвали впевненість європейців у надійності Вашингтона.

