Політолог Олег Саакян підкреслив в ефірі 24 Каналу, що Європа намагається уникнути цього вибору, справедливо відповідаючи: що Росія – європейська проблема, а Китай – ні. Також він вважає, що Європа зараз складає іспит на геополітичну суб'єктність: чи залишиться вона самостійним гравцем, чи стане молодшим партнером або об'єктом чужої геополітичної гри.
Читайте також: Торгівельна війна США та Китаю за рідкісноземи небезпечна для ЄС та України, – FT
Чому Трамп використовує війну в Україні як важіль тиску на Європу?
Формулу "мир через силу" Україна пропонувала ще до приходу Трампа. Спочатку він від неї відмовився, потім приватизував для Близького Сходу. І тепер сам говорить про мир через силу. Під час візиту української делегації ця теза лунає ледь не через слово.
Трамп використовує російсько-українську війну та підтримку України як больову точку Європи, щоб примусити сісти в один човен зі США проти Китаю.
Трамп фактично каже, що готовий інвестувати в перемогу України, якщо європейські лідери стануть його союзниками в протидії Китаю та розпочнуть митну війну. Кошти, отримані від мит на китайські товари, нібито підуть на озброєння України,
– зазначив політолог.
Європа всіляко намагається цього уникнути. США та Китаю мають взаємну залежність. Якщо вона солідаризується з будь-ким із них, баланс сил автоматично зміниться.
Тому Європа тримає "золоту акцію", яку Трамп зараз намагається перекупити – і перекупити достатньо дешево. Поки європейцям вдається уникнути серйозного негативного інформаційного шлейфу, але за зачиненими дверима йдуть гострі дискусії.
Чи витримає Європа іспит Трампа на геополітичну самостійність?
У Європі розуміють, що Трамп не буде вкладатися повною мірою. Якщо ж вони посвариться з Китаєм, то ризики для власної безпеки лише зростуть. Трамп фактично протиставляє тактично-оперативний інтерес України стратегічному інтересу Європи, роблячи їх несумісними.
За словами політолога, Трамп стверджує, що Росія – це європейська проблема, а вони лише продають зброю. Європа цілком справедливо відповідає, що Китай – не їхній ворог. Не друг, а просто торгівельний партнер.
Європа відкидає подвійні стандарти США: якщо Америка вважає Росію європейською проблемою і лише торгує зброєю, то Китай – не європейська війна, адже НАТО – Північноатлантичний, а не Тихоокеанський альянс.
США намагаються перекласти весь тягар протистояння з Китаєм на Європу, не беручи на себе відповідальності за російсько-українську війну, тому Європа ставить ультиматум: або реальна солідарність разом, або кожен діє самостійно.
Європа зараз під тиском Трампа складає іспит на те, чи є вона геополітичним гравцем, чи залишається молодшим партнером або об'єктом геополітичної гри,
– підсумував Саакян.
Що відомо про конфлікт США та Китаю?
- Трамп повідомив, що з 1 листопада 2025 року США запровадять 100% мито на китайські товари у відповідь на агресивну торговельну політику Пекіна. Після цієї заяви фондовий ринок США різко просів: акції великих компаній, зокрема Tesla, подешевшали більш ніж на 5%, а біткоїн знизився майже на 10%.
- США має намір інвестувати 1 мільярд доларів у закупівлю рідкісних мінералів, аби зменшити залежність США від китайських постачань на тлі загострення торговельної війни. Обмеження Китаю на експорт критично важливих мінералів можуть серйозно вдарити по американській оборонній та напівпровідниковій промисловості.
- США і Китай зіштовхнулися у суперечці навколо рідкісноземельних матеріалів, що може мати негативні наслідки для ЄС та України. Європейський Союз залишається залежним від китайського виробництва та американських технологій, що робить його особливо вразливим у нинішніх геополітичних умовах.