Політолог Олег Саакян підкреслив в ефірі 24 Каналу, що Європа намагається уникнути цього вибору, справедливо відповідаючи: що Росія – європейська проблема, а Китай – ні. Також він вважає, що Європа зараз складає іспит на геополітичну суб'єктність: чи залишиться вона самостійним гравцем, чи стане молодшим партнером або об'єктом чужої геополітичної гри.

Читайте також: Торгівельна війна США та Китаю за рідкісноземи небезпечна для ЄС та України, – FT

Чому Трамп використовує війну в Україні як важіль тиску на Європу?

Формулу "мир через силу" Україна пропонувала ще до приходу Трампа. Спочатку він від неї відмовився, потім приватизував для Близького Сходу. І тепер сам говорить про мир через силу. Під час візиту української делегації ця теза лунає ледь не через слово.

Трамп використовує російсько-українську війну та підтримку України як больову точку Європи, щоб примусити сісти в один човен зі США проти Китаю.

Трамп фактично каже, що готовий інвестувати в перемогу України, якщо європейські лідери стануть його союзниками в протидії Китаю та розпочнуть митну війну. Кошти, отримані від мит на китайські товари, нібито підуть на озброєння України,

– зазначив політолог.

Європа всіляко намагається цього уникнути. США та Китаю мають взаємну залежність. Якщо вона солідаризується з будь-ким із них, баланс сил автоматично зміниться.

Тому Європа тримає "золоту акцію", яку Трамп зараз намагається перекупити – і перекупити достатньо дешево. Поки європейцям вдається уникнути серйозного негативного інформаційного шлейфу, але за зачиненими дверима йдуть гострі дискусії.

Чи витримає Європа іспит Трампа на геополітичну самостійність?

У Європі розуміють, що Трамп не буде вкладатися повною мірою. Якщо ж вони посвариться з Китаєм, то ризики для власної безпеки лише зростуть. Трамп фактично протиставляє тактично-оперативний інтерес України стратегічному інтересу Європи, роблячи їх несумісними.

За словами політолога, Трамп стверджує, що Росія – це європейська проблема, а вони лише продають зброю. Європа цілком справедливо відповідає, що Китай – не їхній ворог. Не друг, а просто торгівельний партнер.

Європа відкидає подвійні стандарти США: якщо Америка вважає Росію європейською проблемою і лише торгує зброєю, то Китай – не європейська війна, адже НАТО – Північноатлантичний, а не Тихоокеанський альянс.

США намагаються перекласти весь тягар протистояння з Китаєм на Європу, не беручи на себе відповідальності за російсько-українську війну, тому Європа ставить ультиматум: або реальна солідарність разом, або кожен діє самостійно.

Європа зараз під тиском Трампа складає іспит на те, чи є вона геополітичним гравцем, чи залишається молодшим партнером або об'єктом геополітичної гри,

– підсумував Саакян.

Що відомо про конфлікт США та Китаю?