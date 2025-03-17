США готові до нового тиску на Росію: Кремль натомість має 2 козирі

Вже 18 березня має відбутися телефонна розмова між Дональдом Трампом та Владіміром Путіним. Сполучені Штати мають чим натиснути на Росію. Але диктатор Путін також може почати викручуватися.

Про це 24 Каналу розповів експерт Ради зовнішньої політики "Українська призма" Олександр Краєв, зауваживши, що Дональд Трамп досі поводиться непередбачувано. Тому насправді від дзвінка з Путіним можна очікувати чого завгодно.

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У кого краща позиція

Як наголосив Краєв, Сполучені Штати перебувають у достатньо сильній позиції. У команді Трампа вже натякали, що існує можливість посилення санкцій проти Росії, якщо Путін не захоче йти на перемир'я. Також вони цілком можуть "загострити" відносини з диктатором та передати Україні суттєву кількість зброї.

Звісно ж, паралельно були й заяви про взаємні поступки. Але загалом Сполучені Штати показали, що мають можливість натиснути на Путіна. Однак вони можуть і не використовувати ці інструменти.

Росія не має великої кількості "карт" проти Сполучених Штатів. Однак вони можуть продовжувати тиснути на Україну та Європу. Йдеться як про посилення обстрілів та енергетичний тиск, так і про диверсії та тероризм.

Якщо говорити про американців, то ту є дві загрози від Росії. Перша – ядерний шантаж. Росія постійно це використовує. Друга – тиск на Трампа. Він обіцяв дуже швидко вирішити цю війну. Росія може почати ставити палки в колеса і говорити: "Або ти тиснеш на Україну, або у нас нічого не вийде. І усі твої обіцянки накриваються". Це такий тиск на його самолюбування та бажання бути чемпіоном. Але паралельно росіяни будуть йому лестити, – зазначив Краєв.

Додамо, у Білому домі вже прокоментували, чого очікують від розмови з Владіміром Путіним. Вона відбудеться 18 березня.