Це сигнал для Росії: президент Латвії сказав, чому Москва має шукати дипломатичне рішення війни

Країни-члени НАТО продовжують усебічну підтримку України в протистоянні Росії. Ця позиція Альянсу закріпилася й під час саміту в Анкарі, де погодили, зокрема, фінансову допомогу Києву.

Президент Латвії Едгарс Рінкевичс під час інтерв'ю для 24 Каналу розповів, чому Росія має замислитися над пошуком дипломатичних варіантів врегулювання війни.

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Що має підштовхнути Кремль до мирних переговорів?

За словами латвійського лідера, союзники НАТО погодили військову допомогу Україні на суму 70 мільярдів євро. Крім того, Європейський Союз нещодавно схвалив виділення 90 мільярдів євро, а також планує надати ще 70 мільярдів наступного року.

На думку Рінкевичса, такі обсяги підтримки створюють міцну основу для того, щоб Україна й надалі могла ефективно протистояти російській агресії. Водночас це є чітким сигналом для Москви, що союзники не мають наміру згортати допомогу Києву.

Він також наголосив, що Росії варто замислитися над політичним і дипломатичним шляхом врегулювання війни, хоча наразі немає жодних ознак того, що Кремль готовий рухатися в цьому напрямку.

Для Росії це сигнал, що потрібно замислитися про політичне й дипломатичне врегулювання війни. Наразі ми не бачимо від Росії жодних сигналів готовності рухатися в цьому напрямку,

– висловився Рінкевичс.

Зауважимо, що НАТО серйозно ставиться до потенційних загроз для країни з боку Росії, зокрема, провокацій, гібридних атак і застосування безпілотників.

Рінкевичс нагадав, що російські дрони вже порушували повітряний простір Латвії та Польщі. За його словами, саме тому Альянс посилює оборонні спроможності, оновлює військові плани та розвиває оборонну промисловість, що потребує додаткових ресурсів.

Президент Латвії також зазначив, що Рига активно співпрацює з Києвом у сфері оборони, а український бойовий досвід сьогодні є надзвичайно цінним для союзників. Він додав, що НАТО вже ухвалило необхідні рішення щодо адаптації до нових викликів, і тепер головне – реалізувати їх на практиці.