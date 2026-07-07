Чи свідчить це про те, що НАТО готується до можливої війни з Росією, відповів президент Латвії Едгарс Рінкевичс в інтерв'ю 24 Каналу.

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Чи готове НАТО до протистояння з Росією?

Думаю, ми всі серйозно ставимося до будь-яких можливих сценаріїв, зокрема до провокацій, гібридної війни та інших загроз. Не можна виключати й атак із застосуванням безпілотників,

– сказав Рінкевичс.

Він нагадав, що Латвія вже мала подібні інциденти. Два роки тому російські дрони влучали по її території. Подібні випадки були й у Польщі.

Саме тому, каже політик, союзники розуміють необхідність посилювати оборону: розвивати нові військові спроможності, оновлювати плани та зміцнювати оборонну промисловість.

Для цього, за його словами, потрібні додаткові ресурси.

Президент також наголосив, що Латвія тісно співпрацює з Україною. Країни вже підписали угоду про оборонне співробітництво.

Ми багато чого можемо навчитися в України, адже сьогодні український досвід є надзвичайно цінним,

– сказав Рінкевичс.

За його словами, НАТО вже ухвалило рішення щодо адаптації оборонного планування та розвитку оборонної промисловості до нових загроз. Тепер головне завдання – втілити ці рішення на практиці.

Нагадаємо, що цього року у Латвії сталося кілька інцидентів з безпілотниками. Росія навмисне глушила українські дрони, які летіли її атакувати, і спрямовувала їх на Латвію. Ця ситуація, зрештою, спричинила відставки в уряді.

До слова, керівник ОП Кирило Буданов заявив, що Росія вже змінює свої військові плани щодо можливого нападу на країни ЄС. Якщо раніше в Кремлі планували розглядати такий сценарій лише після завершення війни проти України, то тепер, за його словами, підготовка вже триває.

Буданов зазначив, що за російськими документами армія має бути готовою до агресії проти ЄС на початок 2027 року. Водночас він наголосив, що військова готовність не означає, що рішення про напад уже ухвалене.