Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс в интервью 24 Каналу рассказал, почему России следует задуматься о поиске дипломатических путей урегулирования войны.

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Что должно подтолкнуть Кремль к мирным переговорам?

По словам латвийского лидера, союзники по НАТО согласовали военную помощь Украине на сумму 70 миллиардов евро. Кроме того, Европейский Союз недавно одобрил выделение 90 миллиардов евро, а также планирует предоставить еще 70 миллиардов в следующем году.

По мнению Ринкевичса, такие объемы поддержки создают прочную основу для того, чтобы Украина и в дальнейшем могла эффективно противостоять российской агрессии. В то же время это является четким сигналом для Москвы о том, что союзники не намерены сворачивать помощь Киеву.

Он также подчеркнул, что России стоит задуматься о политическом и дипломатическом пути урегулирования войны, хотя пока нет никаких признаков того, что Кремль готов двигаться в этом направлении.

Для России это сигнал о том, что нужно задуматься о политическом и дипломатическом урегулировании войны. Пока мы не видим со стороны России никаких сигналов готовности двигаться в этом направлении,

– заявил Ринкевичс.

Отметим, что НАТО серьезно относится к потенциальным угрозам для страны со стороны России, в частности, к провокациям, гибридным атакам и применению беспилотников.

Ринкевичс напомнил, что российские дроны уже нарушали воздушное пространство Латвии и Польши. По его словам, именно поэтому Альянс усиливает оборонный потенциал, обновляет военные планы и развивает оборонную промышленность, что требует дополнительных ресурсов.

Президент Латвии также отметил, что Рига активно сотрудничает с Киевом в сфере обороны, а украинский боевой опыт сегодня чрезвычайно ценен для союзников. Он добавил, что НАТО уже приняло необходимые решения по адаптации к новым вызовам, и теперь главное – реализовать их на практике.