Внутрішні чвари та економічні проблеми: в The Economist сказали, чому Путін точно програє

Плани Кремля прорвати українські позиції на фронті та досягнути стратегічного успіху стають дедалі менш реалістичними. Повільне просування російських військ та внутрішні проблеми Росії ставлять під сумнів ефективність як її армії, так і дипломатичних хитрощів.

На тлі економічного тиску та кадрової кризи амбіції Володимира Путіна під серйозною загрозою. Про це пише видання The Economist.

Чому Росія вже програла у війні проти України?

У матеріалі видання зазначається, що армія окупантів з червня 2021 року по травень 2024 року змогла просунутись лише на 60 кілометрів, тоді як у великих конфліктах минулого подібні операції приносили тисячі кілометрів території.

Ситуацію на фронті значно погіршують внутрішні чвари. Автори пишуть про дефіцит кваліфікованих бійців, низьких моральний дух солдатів та актуальну проблему дезертирства. Водночас російське військо залишається відрізаним від життєво необхідних каналів зв'язку та логістики через обмеження комунікацій, ідеться про блокування додатка Телеграм та мережі Старлінк.

В The Economist вважають, що хід війни не здатні змінити навіть численні удари Росії по критичній інфраструктурі України. Зростання боргів, скорочення доходів, труднощі з розподілом ресурсів, зокрема з працевлаштуванням повернених з фронту солдатів, створюють серйозні проблеми для економіки Росії.

Цікаво! У коментарі 24 Каналу економіст Іван Ус зауважив, що Росія відчуває удар по бюджету. Підтвердженням цього є скорочення нафтогазових доходів країни. В січні 2026 року бюджетний дефіцит в Росії досяг 22 мільярдів доларів, що на 3,27 мільярда більше, ніж у січні 2025 року.



За наведеними Reuters даними Kpler, морський експорт російської сирої нафти скоротився з 3,8 мільйона барелів на добу в грудні до 3,4 мільйона – у січні. У лютому ж він становить близько 2,8 мільйона барелів.

Фахівці вказують, що Москва більше покладається на фінанси, ніж на патріотизм, для набору військових, а ігнорування ветеранів та відсутність компенсацій сім'ям загиблих лише підвищують вартість вербування.

Усі вищезазначені виклики загрожують амбіціям Путіна стати визнаним великим лідером. Жодні дипломатичні успіхи не зможуть вирішити ключових проблем, які стоять перед Кремлем на фронті та всередині держави.

