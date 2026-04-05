Геополітика Європа Експосол Британії в Україні поставила на місце Захарову, обурену через пошкоджений храм в Ірані
5 квітня, 19:01
Анастасія Колеснікова
Основні тези
  • Речниця МЗС Росії Марія Захарова висловила обурення через пошкодження православного храму в Тегерані внаслідок атаки США та Ізраїлю.
  • Експосол Британії в Україні Мелінда Сіммонс нагадала за російські удари по релігійних об'єктах.

Речниця МЗС Росії Марія Захарова розгнівалася через ураження православного храму у Тегерані. Експосол Британії в Україні нагадала їй за злочини, які щодня скоюють російські військові.

Так, Марія Захарова заявила, що у Росії шоковані повідомленнями про серйозні пошкодження, завдані православному собору Святого Миколая в Тегерані внаслідок ізраїльсько-американської атаки. 

Що експосол Британії в Україні відповіла Захаровій?

Ми рішуче засуджуємо будь-яку шкоду, заподіяну релігійним об'єктам,
 – наголосила речниця МЗС Росії.

Експосол Британії в Україні Мелінда Сіммонс репостнула цей допис російського міністерства, зауваживши, що у ньому Кремль фактично засудив власні дії в Україні.

Сіммонс нагадала, що лише минулого тижня окупанти влучили у монастир у Львові. І це "останній із незліченних російських ракетних ударів по церквах та інших релігійних об'єктах по всій Україні".

Ваше засудження власних ракетних і дронових атак взято до відома,
 – підсумувала дипломатка.

Нагадаємо, що Мелінда Сіммонс була послом Британії в Україні з 2019 по 2023 рік.

Удар по центру Львова: що відомо

  • У вівторок, 24 березня, російські дрони атакували Львів і область. Один із ударів припав на центральну частину міста, де пошкоджено житловий будинок.

  • Також зафіксовано влучання по церкві Святого Андрія та кількох житлових будинках. Унаслідок атаки вибило вікна, виникли пожежі, зокрема на вулиці Степана Бандери та в районі Сихова. На місцях працювали всі відповідні служби.

  • Російський обстріл пошкодив у Львові ансамбль Бернардинського монастиря – пам'ятку національного значення та об'єкт, що входить до спадщини ЮНЕСКО. Унаслідок атаки виникла пожежа в прибудовах комплексу біля оборонних мурів. 