"Джентльменська угода": NYT розкрило деталі енергетичного перемир'я між Києвом та Москвою

Процес перемовин щодо війни в Україні наразі зосередився на домовленості про тимчасове енергетичне перемир'я. Сторони під час зустрічі в Абу-Дабі нібито погодилися на такий розвиток дій.

Про це йдеться в матеріалі The New York Times із посиланням на неназваного радника Офісу президента України.

До теми Трамп заявив, що попросив Путіна тиждень не обстрілювати Київ та інші міста

Які деталі угоди?

За словами співрозмовника видання, під час переговорів, що відбулися в Об'єднаних Арабських Еміратах, українська сторона ініціювала прохання до Москви зупинити удари по енергетиці.

Представники країни-агресорки, мовляв, погодилися, однак жодного письмового підтвердження цієї домовленості не було – вона мала виключно усний характер. Радник схарактеризував таку паузу як своєрідну "джентльменську угоду".

Водночас зазначається, що домовленість не почала діяти негайно. Після ракетних ударів по Одесі та обстрілу пасажирського потяга на Харківщині 27 січня, внаслідок чого загинули п'ятеро людей, російські перемовники, за словами джерела, нібито приватно перепросили українську сторону.

Вони пояснили це тим, що наказ про припинення ударів, мовляв, не був доведений до всіх військових підрозділів.

До того ж напередодні, 29 січня, Дональд Трамп оголосив, що попросив Путіна зупинити удари по енергетичній інфраструктурі.

Як домовленість коментують у Кремлі та у Києві?