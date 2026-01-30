"Джентльменська угода": NYT розкрило деталі енергетичного перемир'я між Києвом та Москвою
- Під час консультацій в Абу-Дабі українська та російська сторони нібито погодилися на енергетичне перемир'я.
- Після ракетних ударів по Одесі, перемовники з боку Кремля, мовляв, приватно перепросили за недотримання угоди.
Процес перемовин щодо війни в Україні наразі зосередився на домовленості про тимчасове енергетичне перемир'я. Сторони під час зустрічі в Абу-Дабі нібито погодилися на такий розвиток дій.
Про це йдеться в матеріалі The New York Times із посиланням на неназваного радника Офісу президента України.
Які деталі угоди?
За словами співрозмовника видання, під час переговорів, що відбулися в Об'єднаних Арабських Еміратах, українська сторона ініціювала прохання до Москви зупинити удари по енергетиці.
Представники країни-агресорки, мовляв, погодилися, однак жодного письмового підтвердження цієї домовленості не було – вона мала виключно усний характер. Радник схарактеризував таку паузу як своєрідну "джентльменську угоду".
Водночас зазначається, що домовленість не почала діяти негайно. Після ракетних ударів по Одесі та обстрілу пасажирського потяга на Харківщині 27 січня, внаслідок чого загинули п'ятеро людей, російські перемовники, за словами джерела, нібито приватно перепросили українську сторону.
Вони пояснили це тим, що наказ про припинення ударів, мовляв, не був доведений до всіх військових підрозділів.
До того ж напередодні, 29 січня, Дональд Трамп оголосив, що попросив Путіна зупинити удари по енергетичній інфраструктурі.
Як домовленість коментують у Кремлі та у Києві?
Низка ЗМІ, експерти, а також аналітики інституту вивчення війни переконані, що російський диктатор Володимир Путін може використати енергетичне перемир'я у власних цілях. Тож тижневий мораторій на удари може бути вигідним для Росії, дозволяючи їй накопичити запаси ракет і безпілотників для майбутніх атак.
Президент України Володимир Зеленський, коментуючи цю тему, наголосив, що мова не йде про повноцінну домовленість, а радше про потенційну можливість для обмеження ударів по енергетичних об'єктах. Він зазначив, що Україна діятиме "дзеркально" до дій Росії.
Зі свого боку авіаексперт Анатолій Храпчинський пояснив, що не так з можливими домовленостями про "вето" на удари по інфраструктурі. Також він наголосив 24 Каналу, що не вірить у заяви нібито у Росії вичерпуються ресурси. На його думку, Кремль здатний випускати ракети для масштабних атак.