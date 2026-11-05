Венс дистанціюється від Трампа після розгромної поразки республіканців, – NYT

Віцепрезидент США Джей Ді Венс після розгромної поразки Республіканської партії на проміжних виборах виступив із критикою курсу адміністрації Дональда Трампа. У своїй заяві він назвав причини, через які частина колишніх прихильників президента проголосувала за демократів.

У The New York Times вважають, що таким чином Венс може намагатися дистанціюватися від Трампа та готувати ґрунт для власної політичної кар'єри.

Що Венс сказав після поразки республіканців?

У дописі в соціальних мережах Джей Ді Венс визнав, що частина американців, які раніше підтримували Дональда Трампа, на цих виборах віддала голоси кандидатам від Демократичної партії. Серед причин він назвав війну проти Ірану, інфляцію та невдоволення характером відносин США з Ізраїлем.

Така оцінка відрізняється від публічної позиції Трампа. Американський президент продовжує захищати рішення розпочати війну з Іраном, називає побоювання щодо зростання вартості життя "вигадкою" та демонструє тісний союз з Ізраїлем.

Водночас Венс міг погодити свою заяву з Трампом. Джерело, обізнане з їхньою розмовою, розповіло виданню, що перед публікацією віцепрезидент показав допис президенту та отримав позитивну реакцію.

Через кілька годин Трамп заявив журналістам, що оцінка Венса "значною мірою правильна". Однак він знову наголосив, що не мав іншого вибору, окрім як завдати удару по Ірану.

Слова віцепрезидента фактично дистанціюють його від рішень Дональда Трампа в критично важливий політичний момент,

– зазначає The New York Times.

Чому Венс може дистанціюватися від Трампа?

Відтоді як Джей Ді Венс став кандидатом у віцепрезиденти в парі з Трампом, його розглядали як одного з головних претендентів на роль політичного наступника президента. Однак поразка республіканців на проміжних виборах змусила партію переосмислити власне майбутнє.

Заява Венса може свідчити про його готовність відмежовуватися від непопулярних рішень адміністрації, зважаючи на перспективу власної політичної кар'єри.

Водночас колишній глава апарату віцепрезидента Майка Пенса Марк Шорт вважає, що Венс опинився у складній ситуації, адже будь-який його крок може мати негативні наслідки.

Ризик очевидний: Трамп може сприйняти це болісно, і тоді Венс втратить свого головного захисника та союзника. А якщо Трамп не образиться, то Венс все одно не заробить очок в очах противників Трампа, які запитають: "Чому ж ти нічого не змінюєш?"

– сказав він.

Нагадаємо, після поразки республіканців на проміжних виборах у США Дональд Трамп обговорював із радниками можливе звільнення міністра оборони Піта Гегсета. Президент телефонував помічникам, щоб з'ясувати, чи варто тому залишатися на посаді очільника Пентагону.

Крім того, в оточенні президента США Дональда Трампа обговорюють можливі кадрові зміни в адміністрації після проміжних виборів до Конгресу. Серед кандидатів на посаду державного секретаря замість Марко Рубіо називають посла США в Індії Серджіо Гора.