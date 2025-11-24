Ердоган назвав ключову умову для реалізації мирного плану Трампа

Міжнародні лідери останніми днями зосередили свою увагу на погодженні основних пунктів плану мирного врегулювання війни в Україні. Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган висловив своє бачення втілення мирних ініціатив Трампа.

Так, турецький лідер вважає, що Київ і Москва потенційно можуть дійти спільного бачення цього плану. Про таке пише 24 Канал із посиланням на Clash Report.

Що сказав Ердоган про мирний план?

Президент Туреччини наголосив, що головним викликом у мирному плані є не можливість домовленості, а те, яким саме способом її досягти.

Так, угоди можна досягти. Питання в тому, як це зробити. Консенсус можливий, якщо запропонований план відповідатиме законним очікуванням і потребам у сфері безпеки обох сторін та не призведе до нового конфлікту,

– зазначив він.

На думку турецького президента, шлях до стійкого миру стане реальнішим у разі створення узгоджених рамок, які врахують інтереси всіх учасників процесу.

До слова, Туреччина неодноразово заявляла про готовність стати посередником у переговорному процесі між Україною та Росією. Зокрема нещодавно міністр закордонних справ країни Хакан Фідан наголосив, що війна повинна завершитися, а переговорний процес є неминучим.

Чи погодиться Україна на мирний план Трампа?