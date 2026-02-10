Команда Стармера руйнується: звільнився ще один помічник прем'єра через скандал з Епштейном

Керівник відділу комунікацій прем'єра Великої Британії Тім Аллан, призначений у вересні 2025 для підтримки роботи уряду, подав у відставку. Це сталося на тлі критики Стармера через рішення призначити послом у США Пітера Мандельсона.

Зазначається, що Мандельсон мав зв'язки із Джеффрі Епштейном. Про це пише Reuters.

Дивіться також Поліція провела обшуки в експосла Британії в США Мендельсона, який фігурує у файлах Епштейна

Що відомо про звільнення Тіма Аллана?

Звільнення Аллана – уже друге у команді Стармера. За день до цього у відставку подав найближчий помічник британського прем'єра Морган Максвіні.

Останній заявив, що бере на себе відповідальність за просування призначення Мандельсона.

Довідково. Файли Епштейна, де згадується Мандельсон, – це документи, пов'язані зі справою американського фінансиста Джеффрі Епштейна. Він причетний до насилля над молодими дівчатами та торгівлі людьми. Бізнесмен помер у 2019 році у в'язниці, але розслідування справи триває. Ця тема залишається однією з найактуальніших у США уже протягом багатьох років.



Сам Мандельсон міг передавати секретну інформацію під час фінансової кризи 2008 року та отримувати кошти від Епштейна. Втім, він заперечує звинувачення.

Сам Стармер вірив, що Тім Аллан, ексрадник експрем'єра Тоні Блера, допоможе забезпечити кращу репутацію уряду в ЗМІ. Але натомість новопризначеного керівника відділу комунікацій часто критикували за повільність в ухваленні рішень.

Я вирішив піти у відставку, щоб дати можливість сформувати нову команду для №10 (офіс прем'єр-міністра Британії на Даунінг-стріт – 24 Канал). Бажаю прем'єр-міністру та його команді успіхів,

– сказав Аллан.

Попри заклики до відставки й Кіра Стармера, той заявив, що залишатиметься на посаді і боротиметься із кризою в уряді.

Згадки про Велику Британію у файлах Епштейна