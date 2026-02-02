Таємний син Епштейна: у нових файлах з'явилися неочікувані подробиці
- Документи Міністерства юстиції США вказують на можливе існування таємної дитини Джеффрі Епштейна.
- Листування з колишньою герцогинею Йоркською Сарою Фергюсон натякає на те, що Епштейн мав сина, про якого вона дізналася від принца Ендрю.
У документах, оприлюднених Міністерством юстиції США, з'явилися нові подробиці справи Джеффрі Епштейна. Зокрема, з матеріалів випливає, що засуджений за сексуальні злочини фінансист, імовірно, мав таємну дитину.
Про це повідомило британське видання The Telegraph.
Що відомо про дитину Епштейна?
Про дитину Джеффрі Епштейна стало відомо з його листування з колишньою герцогинею Йоркською Сарою Фергюсон: вона привітала Епштейна з народженням хлопчика після того, як його звільнили з в'язниці у 2011 році.
Відомо також, що вона дізналася цю новину від "герцога" – ймовірно, йдеться про колишнього принца Ендрю.
Фергюсон, ймовірно, надіслала й друге повідомлення, у якому скаржилася, що Епштейн "зник" після того, як "використав її, щоб вийти на Ендрю".
Ти зник. Я навіть не знала, що ти чекаєш дитину. Мені було абсолютно ясно, що ти дружив зі мною тільки для того, щоб наблизитися до Ендрю. І це мене дуже глибоко образило. Більше, ніж ти можеш собі уявити,
– йдеться у її листі від 21 вересня 2011 року.
Попри твердження про сексуальні контакти з сотнями жінок, офіційно ніколи не було встановлено, чи були в Епштейна діти.
Сам Епштейн за життя також ніколи не визнавав наявності дітей, однак понад 100 людей заявляли, що є його нащадками та претендували на спадок.
У 2020 році Гарві Морс, засновник генеалогічної компанії Morse Genealogical Services, що працює з ДНК, заявив, що в Епштейна можуть бути навіть онуки, оскільки він "протягом тривалого часу вів безладне статеве життя".
Відомо, що останньою партнеркою Епштейна була білоруска Карина Шуляк. Саме вона отримала у спадок більшу частину його статків, нерухомості та острова. У нещодавно оприлюднених Міністерством юстиції США документах її ім'я згадується понад 36 тисяч разів.
Що знайшли у нових файлах Епштейна?
30 січня 2026 року у відкритий доступ потрапили понад 3 мільйони сторінок матеріалів, включно з тисячами відео та сотнями тисяч зображень, пов'язаних зі справою фінансиста Джеффрі Епштейна, якого звинувачують у сексуальній експлуатації та торгівлі людьми.
У нових файлах ім'я Дональда Трампа згадується понад 38 тисяч разів. У документах є свідчення про звинувачення президента США у нібито зґвалтуванні 13-річної дівчинки.
Крім того, в записах Епштейна з'явилося ім'я принца Ендрю, який підтримував спілкування з фінансистом понад два роки після його вироку. Кір Стармер вважає, що через це член королівської родини повинен дати свідчення Конгресу США.