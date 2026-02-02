У файлах Епштейна знайшли листування з українською модельною агенцією Linea 12 Models

У нових документах оприлюднено листування між Машею Манюк, директоркою київської модельної агенції Linea 12 Models, та соратником Епштейна Жаном-Люком Брюнелем. Манюк запевняє, що не відправляла йому моделей.

Цю інформацію знайшли в документах на сайті Міністерства Юстиції. Про це повідомило Телебачення Торонто.

Як Маша Манюк фігурує у файлах Епштейна?

У нових файлах, оприлюднених днями, є кілька листів, у яких Маша Манюк, яка займається модельним бізнесом з 1990-х років, переписується з модельним скаутом Жаном Люком Брунелем, якого звинувачували у зґвалтуваннях і сексуальних домаганнях і який наклав на себе руки у французькій тюрмі в лютому 2022 року.

Листування з Жаном Люком Брунелем / скриншот

У 2010-му році Маша Манюк листувалася з можливим співучасником Епштейна / скриншот

Джеффрі Епштейн 10 жовтня 2010 року отримує електронного листа від невідомого відправника з рекомендаціями контактів для пошуку моделей і так званих шлюбних агенцій в Україні. У листі згадуються дві київські модельні агенції — L Models та Linea 12 Models, власницею якої є Маша Манюк.

Як Маша Манюк прокоментувала цю ситуацію?

На фото Брюнель обговорює з Манюк можливий модельний контракт для української жінки, з якою він раніше зустрічався в Парижі. Йдеться про організацію її приїзду до США за запрошенням і подальшу співпрацю в Нью-Йорку. Вона заявила, що листування з Брюнелем є професійним, і сказала, що не відправила йому жодну з українських моделей.

За словами Манюк, українські агенції взаємодіють із закордонними через листування з керівниками та скаутинг-відділами, а остаточне підтвердження моделей для виїзду ухвалює спеціальна комісія. Вона зазначила, що таких професійних листів за свою кар’єру написала близько 50 тисяч.

Усі розповіді про те, що якщо я з ним комунікувала, то постачала йому дівчат, не відповідають дійсності. Тому що повії — це повії, а моделі — це моделі. Ви ніколи не примусите дівчину працювати повією, якщо вона не хоче,

– заявила Манюк.

Також вона зазначила, що Жана Люка Брунеля знала років 20, бо колись давно він відкривав в Україні філіал свого агентства "Карін". Утім вона запевнила, що жодну її модель не підтвердили для роботи в Нью-Йорку, хоча вона дуже цього хотіла.

Що відомо про нові файли Епштейна?