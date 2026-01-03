У Bloomberg пояснили, на що робить ставку Зеленський, запропонувавши Федорову очолити Міноборони

В п'ятницю, 2 січня, президент Зеленський розповів про низку нових кадрових змін. Він запропонував Федорову стати новим міністром оборони.

Пропонуючи такі кадрові зміни, глава держави робить ставку на те, що Федоров буде посилювати можливості українських безпілотників у воєнний час. Про це пише 24 Канал з посиланням на видання Bloomberg.

Дивіться також Зеленський останній місяць переконував Буданова очолити Офіс Президента, – FT

Чому Зеленський запропонував Федорову стати міністром оборони?

Володимир Зеленський висловив пропозицію стати новим главою Міністерства оборони країни, як пишуть у виданні, "довіреному союзнику" та "прихильнику технологій" Михайлу Федорову.

Завдання Федорова – посилити можливості України у сфері безпілотників та військових технологій загалом. Як віцепрем'єр і міністр цифрової трансформації Федоров вже брав активну участь у розробці військових технологій.

Вибір Зеленського на користь 34-річного Федорова є продовженням кадрових змін в уряді після відставки Андрія Єрмака, колишнього глави Офісу Президента, йдеться у публікації Bloomberg.

Призначення Федорова означає зміщення фокусу Міноборони у бік технологічної війни, тобто масштабування виробництва БпЛА, прискорення впровадження нових розробок, тіснішу роботу з приватними виробниками і стартапами, і навіть інтеграцію цифрових рішень безпосередньо у бойові процеси.

Останні кадрові зміни: основне