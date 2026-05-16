Не "корейський": який сценарій закінчення війни передрікають Україні

Росія дедалі сильніше відчуває весь тиск війни в Україні, тому захоплення всієї території залишається нереальним сценарієм. Найімовірнішим варіантом завершення війни може бути так званий "фінський сценарій".

Про це йдеться в аналітичному звіті найбільшого американського банку JPMorgan Chase.

Який сценарій закінчення війни може чекати на Україну?

Аналітики найбільшого американського банку JPMorgan Chase вважають, що Росія не зможе реалізувати плани щодо повного захоплення України. Водночас найімовірнішим результатом війни вони назвали так званий "фінський сценарій", за якого Київ може втратити частину територій, але збереже незалежність, армію та курс на інтеграцію із Заходом.

У документі "Ukraine Endgame: The Path to an Imperfect Peace" зазначено, що ситуація на фронті фактично зайшла в глухий кут, а лінія бойових дій майже не змінюється вже понад два роки. Через це, на думку аналітиків, фінальне рішення щодо війни ухвалюватиметься за столом переговорів.

У JPMorgan припускають, що в межах потенційного компромісу Україна може бути змушена погодитися на нейтральний статус, а також певні обмеження щодо чисельності та можливостей армії. При цьому Москва зможе подати такий результат як власну перемогу, хоча й не досягне повної капітуляції України.

Цікаво, що ще рік тому в JPMorgan вважали найбільш імовірним для України "грузинський сценарій", який передбачав би повернення країни в орбіту впливу Москви. Однак нині банк переглянув прогноз через посилення підтримки Києва з боку Євросоюзу.

За оцінками аналітиків, ймовірність "фінського сценарію" наразі становить 50%. "Грузинський сценарій" оцінюють у 30%, "ізраїльський" – у 10%, а моделі "Південної Кореї" та "Білорусі" – по 5%.

Що таке "фінський сценарій" закінчення війни?

"Фінський сценарій" завершення війни – це модель мирного врегулювання, за якої країна-жертва агресії погоджується на територіальні втрати в обмін на збереження незалежності, суверенітету та демократичного устрою.

Назва походить від історичного досвіду Фінляндії після війни з СРСР у 1939 – 1940 роках. Тоді Радянський Союз напав на Фінляндію, однак попри значну перевагу не зміг повністю окупувати країну. Після завершення війни Фінляндія втратила близько 11% території та була змушена дотримуватися нейтралітету, але зберегла державність, демократію та економіку.

До речі, Україна продовжує чинити запеклий опір так само як тоді протистояли фіни. Російське військове командування пообіцяло Путіну захопити Донбас до осені, але це є малоймовірним через ефективну оборону України. Військовий експерт Павло Нарожний розповів 24 Каналу, що у Росії є чимало проблем. Зокрема, зниження ефективності російської бронетехніки та артилерійських обстрілів, а також неможливість швидкої мобілізації без значних економічних наслідків для Росії. Тому Росія навряд чи зможе досягти територіальних здобутків, які зможуть стати важелем у мирних переговорах.

Як просуваються мирні переговори про закінчення війни в Україні?

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що Сполучені Штати готові виступити посередником у відновленні мирних переговорів між Україною та Росією. За його словами, Вашингтон продовжує брати участь у дипломатичному процесі, попри те, що нині значна увага США зосереджена на ситуації навколо Ірану.

Тим часом речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що для початку мирних переговорів президент України Володимир Зеленський має наказати Збройним силам України залишити Донбас та інші території, які Росія вважає своїми. Раніше Путін також називав умовою припинення вогню виведення українських військ із Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей.

Водночас Україна продовжує консультації з Америкою, щоб досягти найкращого результату у мирних переговорах. Зеленський повідомив, що результати нещодавнього візиту Рустема Умєрова мають позитивну динаміку. Переговори відбувалися як на політичному рівні, так і з американськими технологічними компаніями. За словами президента, США залишаються залученими до процесу пошуку шляхів завершення війни.