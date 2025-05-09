Як ти можеш стояти пліч-о-пліч з Путіним, – Каллас дорікнула Фіцо за участь у параді в Москві

Голова європейської дипломатії Кая Каллас різко засудила прем'єра Словаччини Роберта Фіцо за участь у параді в Москві. Вона зазначила, що той "стоїть на неправильній стороні історії".

Повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву Каї Каллас під час її візиту до Львова.

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Як Каллас відреагувала на візит Фіцо до Москви

За словами Каллас, вона не може зрозуміти вчинок словацького прем'єра, адже напередодні зверталася до європейських лідерів із закликом утриматися від участі в параді до "Дня перемоги" в Москві.

Я б сказала, що всі, хто підтримує свободу, незалежність, всі європейські цінності, повинні сьогодні, в День Європи, бути в Україні, а не в Москві. Стояти пліч-о-пліч з тим, хто розпочав цю війну з усіма цими непотрібними смертями, страждаючими невинними людьми. Як ти можеш стояти пліч-о-пліч з цим чоловіком?,

– заявила Каллас.

Вона додала, що Фіцо "стоїть на неправильній стороні історії".

Нагадаємо, що Фіцо – єдиний з європейських лідерів, який прибув до Москви для участі в параді до "Дня перемоги". Цікаво, що оскільки країни Балтії заборонили проліт літака Фіцо через свій повітряний простір, дорога до Москви зайняла у нього п’ять годин, замість звичних 2,5.