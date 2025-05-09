Сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление Каи Каллас во время ее визита во Львов.

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Как Каллас отреагировала на визит Фицо в Москву

По словам Каллас, она не может понять поступок словацкого премьера, ведь накануне обращалась к европейским лидерам с призывом воздержаться от участия в параде ко "Дню победы" в Москве.

Я бы сказала, что все, кто поддерживает свободу, независимость, все европейские ценности, должны сегодня, в День Европы, быть в Украине, а не в Москве. Стоять бок о бок с тем, кто начал эту войну со всеми этими ненужными смертями, страдающими невинными людьми. Как ты можешь стоять бок о бок с этим человеком?,

– заявила Каллас.

Она добавила, что Фицо "стоит на неправильной стороне истории".

Напомним, что Фицо – единственный из европейских лидеров, который прибыл в Москву для участия в параде ко "Дню победы". Интересно, что поскольку страны Балтии запретили пролет самолета Фицо через свое воздушное пространство, дорога в Москву заняла у него пять часов, вместо привычных 2,5.