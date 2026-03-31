Ще одна божевільна ідея: у Флориді міжнародний аеропорт перейменують на честь Трампа
- Губернатор Флориди Рон Десантіс підписав указ про перейменування міжнародного аеропорту Палм-Біч на честь Трампа.
- Противники стверджують, що називати об'єкти на честь діючих політиків недоречно, тоді як прихильники вказують на досягнення Трампа під час його першого президентського терміну.
Губернатор штату Рон Десантіс підписав указ про перейменування міжнародного аеропорту Палм-Біч. Незвжаючи на те, що рішення було прийняте переважаючою більшістю голосів, деякі політики висловлюють незгоду з таким рішенням.
Син Трампа Ерік вже встиг подякувати губернатору за ініціативу, про це повідомляє NBC Miami.
Що відомо про дискусію довкола нової назви?
Перейменований аеропорт розташований за кілька кілометрів від резиденції американського президента Мар-а-лаго. Палата представників проголосувала 81-30 на підтримку законопроєкту. Голосування в Сенаті було 25-11.
Противники такого рішення вважали, що називати різні будівлі іменами діючих політиків є недоречним. Сенатори й конгресмени, які виступали за надання аеропорту імені Трампа заявляли, що цей жест базується на його досягненнях як 45-го президента, а не 47-го і вони вважають, що це нормально бо цей термін закінчився пару років тому.
Аргументами сенаторів було те, що у свій перший термін Трамп успішно боровся з нелегальними мігрантами та контрабандою фентанілу з Канади та Мексики, а також, що він перший мешканець Флориди з 19-го століття, обраний на цю посаду.
Лідерка меншості Палати представників Фентріс Дріскелл назвала цей крок неправильним напрямком пріоритетів законодавців штату. І сказала, що мешканці Флориди не просили про це.
Замість того, щоб працювати з нами через прохід для просування цих законопроєктів, республіканські лідери вирішили надати пріоритет витраті п'яти мільйонів ваших доларів платників податків на перейменування аеропорту після президента,
– написала Дріскелл у своїй заяві.
Які ще об'єкти носять ім'я Трампа?
Після повернення до Білого дому американський президент регулярно намагається займатися самопіаром і надавати різним місцям своє ім'я, серед них:
- У січні Трамп перейменував на честь себе дорогу, яка веде до його приватного клубу у Палм-Біч.
- У грудні він "нагородив" своїм іменем інститут миру США, під час перемовин щодо російсько-української війни.
- Кілька днів тому у Маямі проходив інвестиційний форум, на якому президент США допустив можливість перейменування Ормузької протоки замість того, щоб запропонувати спосіб її розблокування та зменшення цін на енергоресурси в світі.
Що відомо про внутрішню політику Трампа?
- Це вже не перший випадок, коли президент США чи його прихильники бажають боротися проти топонімів. Одним з перших його рішень після інавгурації було перейменування Мексиканської затоки на Американську.
- Нещодавно американський президент запустив додаток, який мав показати ефективність його політики для фермерів. Назва "OnlyFarms" розлетілася по всіх соцмережах.
- Внаслідок провальної внутрішньої політики президента США, в усіх штатах спалахнули мітинги проти Трампа. Експерти називають причинами проблеми в урядовій та міграційній політиці, зростання цін на пальне.