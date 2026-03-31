Ще одна божевільна ідея: у Флориді міжнародний аеропорт перейменують на честь Трампа

Губернатор штату Рон Десантіс підписав указ про перейменування міжнародного аеропорту Палм-Біч. Незвжаючи на те, що рішення було прийняте переважаючою більшістю голосів, деякі політики висловлюють незгоду з таким рішенням.

Син Трампа Ерік вже встиг подякувати губернатору за ініціативу, про це повідомляє NBC Miami.

Дивіться також За крок від "кульгавої качки": яку серйозну загрозу для Трампа спровокували протести в США

Що відомо про дискусію довкола нової назви?

Перейменований аеропорт розташований за кілька кілометрів від резиденції американського президента Мар-а-лаго. Палата представників проголосувала 81-30 на підтримку законопроєкту. Голосування в Сенаті було 25-11.

Противники такого рішення вважали, що називати різні будівлі іменами діючих політиків є недоречним. Сенатори й конгресмени, які виступали за надання аеропорту імені Трампа заявляли, що цей жест базується на його досягненнях як 45-го президента, а не 47-го і вони вважають, що це нормально бо цей термін закінчився пару років тому.

Аргументами сенаторів було те, що у свій перший термін Трамп успішно боровся з нелегальними мігрантами та контрабандою фентанілу з Канади та Мексики, а також, що він перший мешканець Флориди з 19-го століття, обраний на цю посаду.

Лідерка меншості Палати представників Фентріс Дріскелл назвала цей крок неправильним напрямком пріоритетів законодавців штату. І сказала, що мешканці Флориди не просили про це.

Замість того, щоб працювати з нами через прохід для просування цих законопроєктів, республіканські лідери вирішили надати пріоритет витраті п'яти мільйонів ваших доларів платників податків на перейменування аеропорту після президента,

– написала Дріскелл у своїй заяві.

Які ще об'єкти носять ім'я Трампа?

Після повернення до Білого дому американський президент регулярно намагається займатися самопіаром і надавати різним місцям своє ім'я, серед них:

У січні Трамп перейменував на честь себе дорогу, яка веде до його приватного клубу у Палм-Біч.

У грудні він "нагородив" своїм іменем інститут миру США, під час перемовин щодо російсько-української війни.

Кілька днів тому у Маямі проходив інвестиційний форум, на якому президент США допустив можливість перейменування Ормузької протоки замість того, щоб запропонувати спосіб її розблокування та зменшення цін на енергоресурси в світі.

Що відомо про внутрішню політику Трампа?