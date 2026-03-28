Рубіо різко відповів Зеленському через Донбас: що криється за цією суперечкою
- Володимир Зеленський заявив, що США пов'язують надання гарантій безпеки Україні із передачею Донбасу під контроль Росії, на що Марко Рубіо звинуватив його у брехні.
- Експерт Гліб Остапенко стверджує, що американці не розуміють усіх нюансів війни в Україні, а Володимир Путін не планує її завершувати.
Володимир Зеленський заявив, що Штати пов'язують надання гарантій безпеки Україні із передачею усієї території Донбасу під контроль Росії. Держсекретар США Марко Рубіо звинуватив українського лідера у брехні.
Політичний консультант, експерт із зовнішньої політики Гліб Остапенко озвучив 24 Каналу думку, що американці не розуміють усіх нюансів щодо вторгнення Росії в Україну. А Володимир Путін не збирається завершувати війну.
До теми "Я не казав, що США на нас тиснуть": Зеленський відреагував на звинувачення від Рубіо у брехні
"Ніхто не розуміє, що відбувається. Немає подальших дій, які могли призвести до того, що Росія припинить цю війну. Чи то ми виходимо з Донецької області, чи то не виходимо – немає ніякої різниці. Тому що для Володимира Путіна ця війна є абсолютно екзистенційною, і він не буде її закінчувати", – підкреслив він.
Яка позиція американців?
Гліб Остапенко припустив, що може бути багато версій. Ніхто не знає суті, окрім української переговорної групи, США та Росії. Однак формат переговорів постійно змінюється.
Тому що Україна та Росія мають протилежні позиції щодо Донецької області, озброєння України, далекобійних спроможностей, Запорізької атомної електростанції і загалом національного визначення України як незалежної держави. Володимир Путін хоче контролювати Україну. Проте американці не розуміють важливих нюансів, особливо Дональд Трамп.
Хоч у Рубіо набагато більше обізнаності і структурності в цих питаннях, він теж не розуміє багатьох нюансів. Тому війна не буде закінчуватися. Я не бачу ніяких прецедентів до цього. Рубіо не міг сказати, що відбувається. Тому що я впевнений, що американці вважають "віддамо Донбас і побудуємо рай",
– вважає експерт із зовнішньої політики.
За його словами, проблема полягає у тому, що американці вважають, що якщо віддати нібито Донецьку область, то все буде супер. Але позиція України очевидна, що не можна віддавати свої території, не можна вірити Путіну.
Заяви Зеленського та Рубіо: що відомо?
Володимир Зеленський заявив, що США пов'язують гарантії безпеки з відмовою України від Донбасу. Вашингтон посилює тиск на Київ на тлі війни на Близькому Сході, щоб досягти мирної угоди. Однак українці потребують надійних гарантій безпеки, які не дозволять Росії відновити війну в майбутньому.
Марко Рубіо різко відреагував на слова Зеленського про ультиматум США щодо гарантій безпеки. Держсекретар США спростував слова українського лідера. За словами Рубіо, Вашингтон не висував Україні жодних вимог щодо виведення військ із Донбасу, тому такі заяви викликають у нього розчарування. Мовилося про те, що гарантії безпеки не можуть набути чинності до завершення війни.
Згодом Зеленський відреагував на звинувачення з боку Рубіо у брехні. Президент України пояснив, що Росія вимагає виведення українських військ з Донбасу задля припинення вогню, а США кажуть, що нададуть нашій державі гарантії безпеки після того, як бойові дії завершаться. Тобто вихід військ з Донбасу – це умова завершення війни і надання Києву гарантій безпеки. Водночас український лідер додав, що не казав про тиск з боку американців.