Рубіо різко відповів Зеленському через Донбас: що криється за цією суперечкою

Володимир Зеленський заявив, що Штати пов'язують надання гарантій безпеки Україні із передачею усієї території Донбасу під контроль Росії. Держсекретар США Марко Рубіо звинуватив українського лідера у брехні.

Політичний консультант, експерт із зовнішньої політики Гліб Остапенко озвучив 24 Каналу думку, що американці не розуміють усіх нюансів щодо вторгнення Росії в Україну. А Володимир Путін не збирається завершувати війну.

"Ніхто не розуміє, що відбувається. Немає подальших дій, які могли призвести до того, що Росія припинить цю війну. Чи то ми виходимо з Донецької області, чи то не виходимо – немає ніякої різниці. Тому що для Володимира Путіна ця війна є абсолютно екзистенційною, і він не буде її закінчувати", – підкреслив він.

Яка позиція американців?

Гліб Остапенко припустив, що може бути багато версій. Ніхто не знає суті, окрім української переговорної групи, США та Росії. Однак формат переговорів постійно змінюється.

Тому що Україна та Росія мають протилежні позиції щодо Донецької області, озброєння України, далекобійних спроможностей, Запорізької атомної електростанції і загалом національного визначення України як незалежної держави. Володимир Путін хоче контролювати Україну. Проте американці не розуміють важливих нюансів, особливо Дональд Трамп.

Хоч у Рубіо набагато більше обізнаності і структурності в цих питаннях, він теж не розуміє багатьох нюансів. Тому війна не буде закінчуватися. Я не бачу ніяких прецедентів до цього. Рубіо не міг сказати, що відбувається. Тому що я впевнений, що американці вважають "віддамо Донбас і побудуємо рай",

– вважає експерт із зовнішньої політики.

За його словами, проблема полягає у тому, що американці вважають, що якщо віддати нібито Донецьку область, то все буде супер. Але позиція України очевидна, що не можна віддавати свої території, не можна вірити Путіну.

Заяви Зеленського та Рубіо: що відомо?