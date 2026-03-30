Йому не позаздриш, – політолог пояснив мету різкої заяви Рубіо щодо Донбасу
Володимир Зеленський заявив, що Штати пов'язують гарантії безпеки для України із передачею усієї території Донбасу під контроль Росії. Держсекретар США Марко Рубіо спростував цю інформацію звинуватив українського президента у брехні.
Президент аналітичного центру "Політика" Олег Лісний озвучив 24 Каналу думку, що у цьому випадку Рубіо "прикриває" Дональда Трампа. Тому заяви державного секретаря США здаються емоційними.
Дивіться також Це російський ультиматум, – Зеленський про ідею виходу України з Донбасу в обмін на гарантії
"Зараз Рубіо не позаздриш. Оскільки він має прикривати свого патрона, який робить дуже багато цікавих заяв. Звісно, що нерви вже здають, але очевидно, хто тут збрехав. Можна сказати одне і те саме речення, просто іншими словами, але зміст від цього не зміниться", – сказав він.
Цікаво, що політичний консультант, експерт із зовнішньої політики Гліб Остапенко припустив, чому Рубіо різко відповів Зеленському через Донбас. За його словами, американці не розуміють усіх нюансів щодо війни Росії проти України та вважають, що "віддамо Донбас і побудуємо рай".
Чи ставлять США ультиматум?
Як зазначив Олег Лісний, часто лунають заяви, що Донбас – це нібито "лише клаптик території". США ставлять вимогу Україні, хоча й роблять це різними формулюваннями. Однак насамперед це життя людей, земля українців, які там живуть, доля цілої країни.
У цій ситуації ми бачимо, що Україна розуміє ціну питання. Водночас США розповідають нам, хто бреше, а хто ні, частково знімають санкції, приймають російську делегацію підсанкційних людей,
– підкреслив політолог.
Заяви Зеленського та Рубіо про Донбас: що відомо?
Володимир Зеленський заявив, що США пов'язують гарантії безпеки з відмовою України від Донбасу. Штати посилюють тиск на Київ через війну на Близькому Сході, щоб досягти мирної угоди. Проте українцям необхідні надійні гарантії безпеки, які не дозволять Росії у майбутньому знову піти війною проти України.
Марко Рубіо спростував слова Зеленського про ультиматум США щодо гарантій безпеки. За його словами, Вашингтон не висував Україні вимог щодо виведення військ із Донбасу, а такі заяви викликають у нього розчарування. Він підкреслив, що гарантії безпеки не можуть набути чинності до завершення війни.
Зеленський відреагував на звинувачення від Рубіо у брехні. За словами українського лідера, Росія вимагає виведення ЗСУ з Донбасу задля припинення вогню, а США кажуть, що наша держава отримає гарантії безпеки після завершення бойових дій. Тобто вихід військ з Донбасу – це умова завершення війни і надання Києву гарантій безпеки. Водночас президент України підкреслив, що не говорив про тиск з боку американців.
Український лідер зазначив, що ініціатива виведення наших військ з Донбасу в обмін на гарантії безпеки не американська. Насправді це російський ультиматум. Однак Росія ніколи не зупиниться.