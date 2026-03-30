Президент аналитического центра "Политика" Олег Лисный озвучил 24 Каналу мнение, что в этом случае Рубио "прикрывает" Дональда Трампа. Поэтому заявления государственного секретаря США кажутся эмоциональными.

"Сейчас Рубио не позавидуешь. Поскольку он должен прикрывать своего патрона, который делает очень много интересных заявлений. Конечно, что нервы уже сдают, но очевидно, кто здесь соврал. Можно сказать одно и то же предложение, просто другими словами, но смысл от этого не изменится", – сказал он.

Интересно, что политический консультант, эксперт по внешней политике Глеб Остапенко предположил, почему Рубио резко ответил Зеленскому из-за Донбасса. По его словам, американцы не понимают всех нюансов относительно войны России против Украины и считают, что "отдадим Донбасс и построим рай".

Ставят ли США ультиматум?

Как отметил Олег Лисный, часто звучат заявления, что Донбасс – это якобы "только кусочек территории". США ставят требование Украине, хотя и делают это разными формулировками. Однако прежде всего это жизни людей, земля украинцев, которые там живут, судьба целой страны.

В этой ситуации мы видим, что Украина понимает цену вопроса. В то же время США рассказывают нам, кто врет, а кто нет, частично снимают санкции, принимают российскую делегацию подсанкционных людей,

– подчеркнул политолог.

Заявления Зеленского и Рубио о Донбассе: что известно?