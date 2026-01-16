Європа дбає лише про себе: аналітик припустив, на що можуть піти США в Давосі

Угода про гарантії безпеки зі США готова на 100%, тоді як європейці так і не стали повноцінним суб'єктом переговорів. Трамп може підписати рамкову декларацію в Давосі для прискорення завершення війни, хоча остаточне затвердження через Конгрес триватиме довго.

Керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок пояснив 24 Каналу, що відновлення співпраці з адміністрацією Трампа після скандалу наприкінці лютого є позитивним сигналом.

Чи готові американці взяти на себе гарантії безпеки для України?

Угода з США про гарантії безпеки потребує лише доопрацювання та підписання.

Європейці турбуються передусім про власну безпеку. Кремль дякує Парижу та Риму, але не Лондону, бо британці не поспішають спілкуватися з Росією. Навіть канцлер Німеччини Фрідріх Мерц змінив риторику – тепер у нього Нарендра Моді хороший, торгівля з Індією через Росію прийнятна, санкції можна зняти. Це цинічний розрахунок європейців,

– сказав Клочок.

Вся відповідальність за гарантії безпеки для України після припинення війни може лягти на США, оскільки європейці не хочуть її розділяти, попри наполягання США. Це гальмує переговорний процес і викликає невдоволення Трампа.

Складна дискусія може підштовхнути Трампа до підписання рамкової декларації в Давосі для демонстрації готовності надати гарантії Україні та прискорення завершення війни, хоча це не буде повноцінною угодою.

Що може прискорити ухвалення гарантій безпеки для України?

Після підписання потрібно буде чекати на ухвалення гарантій Конгресом США на рівні закону, що може бути складним і тривалим процесом.

Всесвітній економічний форум у Давосі – це майданчик для спілкування, де можуть вирішуватися питання, навіть не пов'язані з економікою, зокрема гарантії безпеки. Наступною такою нагодою буде Мюнхенська безпекова конференція, яка минулого року була дуже скандальною через присутність віцепрезидента США Джей Ді Венса,

– сказав Клочок.

Європейці, як і Джо Байден, обрали шлях тривалої поступової допомоги замість одноразової ефективної підтримки, хоча мета одна.

У Кремлі запрошують американців приїхати до них, оскільки розуміють, що їх не чекають на переговорах, і намагаються таким чином вплинути на них.

"Відновлення співпраці з адміністрацією Трампа після скандалу наприкінці лютого є позитивним сигналом, хоча говорити про особливу "хімію" між Трампом і Зеленським не доводиться, але такі контакти свідчать, що не все втрачено. Американці нас підтримують концептуально, хоча й не грішми чи зброєю", – наголосив Клочок.

Що ще відомо про хід мирних переговорів?