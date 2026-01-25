США вважають свої гарантії безпеки для України ключовими, однак війська не відправлятимуть

У США наголошують, що саме американські гарантії безпеки відіграють ключову роль. Водночас президент Дональд Трамп заявляє, що направлення американських військ в Україну не розглядається.

Про це йдеться в матеріалі Politico.

Які гарантії безпеки може отримати Україна?

В Абу-Дабі 23 – 24 січня відбулися переговори в тристоронньому форматі між Україною та Росією за посередництва США.

За словами американських чиновників, під час зустрічей обговорювалися економічні та військові питання, а також суперечки щодо того, яку частину української території Росія утримуватиме після завершення війни.

Одним із ключових каменів спотикання в переговорах стали західні гарантії безпеки для України в післявоєнний період. Європейські країни наполягають на розміщенні невеликого контингенту військ в Україні для контролю за дотриманням режиму припинення вогню, а ініціаторами цієї ідеї виступають Франція та Німеччина.

Тим часом Дональд Трамп вкотре заявив, що США не направлятимуть свої війська в Україну, але надаватимуть допомогу. За словами представників Міноборони США, американська підтримка, ймовірно, включатиме супутникову та розвідувальну інформацію, використання дронів для моніторингу лінії розмежування та логістичну підтримку.

Інший американський чиновник скептично оцінив попередні європейські зобов'язання та наголосив, що ключовими є саме гарантії безпеки з боку США.

Зусилля "коаліції охочих" виглядають непогано. Вони мають кілька гелікоптерів, кілька військових і поодинокі гарантії, але якщо говорити з українцями, то для них справді вирішальними є саме американські гарантії безпеки,

– сказав він.

Нагадаємо, після зустрічі з Трампом Володимир Зеленський заявив, що договір про гарантії безпеки готовий до підписання, наразі президент чекає на місце та дату.

Водночас раніше глава держави уточнював, що договір про гарантії безпеки може бути підписаний лише після завершення війни.

Як пройшла зустріч в Абу-Дабі?