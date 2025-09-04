Після потенційного завершення гарячої фази війни в Україні Німеччина доєднається до організації гарантій безпеки. Зокрема, вона пропонує значний внесок у посилення української ППО та інших можливостей армії.

Про це йдеться в матеріалі Spiegel, передає 24 канал. Берлін нібито планує оголосити свій внесок на саміті "коаліції рішучих" у Парижі в четвер, 4 вересня.

Чи відправить Німеччина миротворців?

За інформацією Spiegel, під час зустрічі "коаліції охочих" Німеччина запропонує як свій основний внесок посилення української протиповітряної оборони. Йдеться про збільшення підтримки на 20% на рік.

Окрім того, передбачене покращення далекобійних спроможностей. Зокрема, виробництво крилатих ракет на території України із фінансовою і технічною підтримкою партнерів.

Також Берлін готовий озброювати 4 механізовані бригади, надаючи близько 480 бронетранспортерів та інших піхотних машин на рік.

Зверніть увагу! Водночас, за даними Spiegel, у Німеччині уникають обіцянок щодо участі Бундесверу в миротворчому контингенті.

Наступними ж компонентами для безпекових гарантій стане продовження допомоги з навчанням українських військових і поглиблення співпраці в оборонно-промисловому комплексі. Це сфери, у яких Німеччина вже робить значний внесок.

