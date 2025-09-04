Внесок Німеччини в гарантії безпеки для України: Spiegel дізнався деталі
- У межах гарантій безпеки Німеччина планує посилити українську ППО та підтримувати виробництво крилатих ракет в Україні.
- Берлін уникає обіцянок щодо участі Бундесверу в миротворчому контингенті, але продовжить допомогу з навчанням військових і співпрацю в ОПК.
Після потенційного завершення гарячої фази війни в Україні Німеччина доєднається до організації гарантій безпеки. Зокрема, вона пропонує значний внесок у посилення української ППО та інших можливостей армії.
Про це йдеться в матеріалі Spiegel, передає 24 канал. Берлін нібито планує оголосити свій внесок на саміті "коаліції рішучих" у Парижі в четвер, 4 вересня.
Чи відправить Німеччина миротворців?
За інформацією Spiegel, під час зустрічі "коаліції охочих" Німеччина запропонує як свій основний внесок посилення української протиповітряної оборони. Йдеться про збільшення підтримки на 20% на рік.
Окрім того, передбачене покращення далекобійних спроможностей. Зокрема, виробництво крилатих ракет на території України із фінансовою і технічною підтримкою партнерів.
Також Берлін готовий озброювати 4 механізовані бригади, надаючи близько 480 бронетранспортерів та інших піхотних машин на рік.
Зверніть увагу! Водночас, за даними Spiegel, у Німеччині уникають обіцянок щодо участі Бундесверу в миротворчому контингенті.
Наступними ж компонентами для безпекових гарантій стане продовження допомоги з навчанням українських військових і поглиблення співпраці в оборонно-промисловому комплексі. Це сфери, у яких Німеччина вже робить значний внесок.
Гарантії безпеки для України: головні новини
- 3 вересня президент Франції Еммануель Макрон повідомив, що союзники завершили підготовку військових гарантій безпеки. Європейські країни готові надати їх Україні в день укладання мирної угоди з Росією.
- Очільник МЗС Німеччини Йоганн Вадефуль заявив, що Україні потрібні гарантії безпеки, "які дуже наближаються до того, що означає членство в НАТО". Однак для Росії це нібито не становитиме жодної загрози.
- Речниця російського МЗС Марія Захарова наголосила, що Москва не обговорюватиме жодні ідеї щодо розміщення іноземних військ в Україні. Миротворчий контингент нібито є "докорінно неприйнятним і підриває безпеку".