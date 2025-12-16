У разі повторного вторгнення Росії відповідь США буде військовою, – Туск про гарантії безпеки

Польський прем'єр-міністр вважає, що єдиним шансом змусити Росію до серйозних мирних переговорів є єдність усього Заходу. Він заявив, що Америка долучиться до гарантій безпеки для України таким чином, щоб у росіян не було жодних сумнівів, що у разі порушення умов припинення вогню відповідь США буде військовою.

Про це пише 24 Канал із посиланням на Onet News.

Що Туск каже про гарантії безпеки для України?

Дональд Туск уперше почув з вуст американських переговорників, зокрема Стіва Віткоффа, що Америка долучиться до гарантій безпеки для України таким чином, щоб у росіян не було жодних сумнівів, що у разі порушення умов припинення вогню відповідь США буде військовою.

Це факт, що, мабуть, уперше так чітко було видно: і американці, і європейці, і Україна – по один бік,

– каже польський політик.

Після саміту в Берліні він наголосив, що єдиним реальним шансом змусити Росію до серйозних переговорів про завершення війни або хоча б про припинення вогню є єдність усього Заходу. Туск підкреслив, що необхідно діяти спільно – разом з американцями та українцями – як союзники, аби Росія й Путін бачили, що між цими трьома сторонами неможливо вбити клин.

За словами Дональда Туска, чітка декларація американської сторони про готовність брати участь у системі гарантій безпеки для України має велике значення. Водночас політик зауважив, що відкритим і дуже складним питанням залишаються можливі територіальні поступки, які потребують серйозного осмислення з боку України. За його словами, Польща не чинитиме жодного тиску в цьому питанні, а рішення може випливати виключно з оцінки й розрахунків самих українців.

