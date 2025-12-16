У разі повторного вторгнення Росії відповідь США буде військовою, – Туск про гарантії безпеки
- Дональд Туск заявив, що США готові долучитися до гарантій безпеки для України, щоб у разі порушення умов припинення вогню відповідь США була військовою.
- Туск підкреслив, що єдність Заходу є ключовою для змушення Росії до серйозних переговорів про завершення війни.
Польський прем'єр-міністр вважає, що єдиним шансом змусити Росію до серйозних мирних переговорів є єдність усього Заходу. Він заявив, що Америка долучиться до гарантій безпеки для України таким чином, щоб у росіян не було жодних сумнівів, що у разі порушення умов припинення вогню відповідь США буде військовою.
Про це пише 24 Канал із посиланням на Onet News.
Що Туск каже про гарантії безпеки для України?
Дональд Туск уперше почув з вуст американських переговорників, зокрема Стіва Віткоффа, що Америка долучиться до гарантій безпеки для України таким чином, щоб у росіян не було жодних сумнівів, що у разі порушення умов припинення вогню відповідь США буде військовою.
Це факт, що, мабуть, уперше так чітко було видно: і американці, і європейці, і Україна – по один бік,
– каже польський політик.
Після саміту в Берліні він наголосив, що єдиним реальним шансом змусити Росію до серйозних переговорів про завершення війни або хоча б про припинення вогню є єдність усього Заходу. Туск підкреслив, що необхідно діяти спільно – разом з американцями та українцями – як союзники, аби Росія й Путін бачили, що між цими трьома сторонами неможливо вбити клин.
За словами Дональда Туска, чітка декларація американської сторони про готовність брати участь у системі гарантій безпеки для України має велике значення. Водночас політик зауважив, що відкритим і дуже складним питанням залишаються можливі територіальні поступки, які потребують серйозного осмислення з боку України. За його словами, Польща не чинитиме жодного тиску в цьому питанні, а рішення може випливати виключно з оцінки й розрахунків самих українців.
Які останні новини про мирний процес?
Нагадаємо, що в Німеччині відбулися мирні переговори за участю Зеленського. Український лідер розраховує на 5 документів, частина з яких стосується гарантій безпеки. Ідеться і про відшкодування 70 – 80 мільярдів доларів для відновлення та підтримки переселенців, а також фінансову підтримку сімей загиблих Героїв.
Також відомо, що лідери Європи представили план гарантій безпеки для України, включаючи підтримку збройних сил, моніторинг припинення вогню, та економічну допомогу.