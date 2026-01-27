Донбас в обмін на гарантії безпеки: у Білому домі відреагували на вкид FT про вимоги США Україні
- ЗМІ стверджують, що американська сторона розглядає надання гарантій безпеки Україні у випадку відмови Києва від Донецької та Луганської областей.
- При цьому у Білому домі заперечують нав'язування Україні територіальних рішень, стверджуючи, що їх роль полягає у сприянні переговорам, а гарантії безпеки можуть бути обговорені лише після досягнення мирної угоди.
Вашингтон дав зрозуміти Україні, що надання американських гарантій безпеки може відбутися за однієї умови. Для цього Київ нібито має поступитися Донбасом.
Попри активізацію переговорного процесу, питання гарантій безпеки, а також територіальних поступок залишається невирішеним. Про це йдеться в матеріалі Financial Times.
За яких умов США можуть надати гарантії безпеки Україні?
За даними видання, у Вашингтоні сигналізували, що гарантії безпеки з боку США можливі лише після досягнення домовленостей про припинення війни.
Зауважте! Однією з ключових умов, яку розглядає американська сторона, є виведення українських військ із неокупованих районів Донецької та Луганської областей.
Водночас США нібито допускають можливість збільшення постачання озброєння для посилення української армії в мирний період у разі згоди на такі кроки.
Президент України Володимир Зеленський раніше заявив, що документ зі США щодо гарантій безпеки вже повністю підготовлений, і Київ очікує визначення часу та місця для його підписання. При цьому він неодноразово наголошував, що будь-яка мирна домовленість має ґрунтуватися на збереженні територіальної цілісності України.
За словами одного з високопосадовців, на яких посилається FT, у Києві дедалі більше сумніваються в готовності Вашингтона зафіксувати гарантії безпеки, оскільки процес щоразу зупиняється на фінальному етапі. Українська сторона наполягає, що жодні територіальні поступки не можуть розглядатися до отримання чітких безпекових зобов'язань.
Зі свого боку у США, за інформацією видання, вважають, що без поступок щодо Донбасу завершити війну неможливо, і не чинять тиску на президента Росії Володимира Путіна з цього питання.
У Білому домі ці твердження заперечують. Заступниця прессекретаря адміністрації США Анна Келлі заявила, що Вашингтон нібито не нав'язує Україні жодних територіальних рішень, а його роль полягає виключно в сприянні переговорам між сторонами.
Це абсолютно неправильно. Єдина роль США у мирному процесі полягає у зближенні обох сторін для укладання угоди. Прикро, що Financial Times дозволяє зловмисним суб'єктам брехати анонімно,
– висловилася вона.
Що кажуть у Москві?
У російському МЗС традиційно заявили, що так звані "першопричини" війни, за версією Москви, залишаються незмінними. Серед них – вимога нейтрального та без'ядерного статусу України, зміна української влади, припинення військової допомоги Заходу та відсутність міжнародних миротворчих місій.
Там також підкреслили, що питання гарантій безпеки для України може розглядатися лише після укладення мирної угоди.
Водночас речник Кремля Дмитро Пєсков дав зрозуміти, що участь Росії в нинішніх переговорах використовується як інструмент для стримування можливого посилення тиску з боку Вашингтона, який міг би зашкодити її воєнним планам.