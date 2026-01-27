Вашингтон дав зрозуміти Україні, що надання американських гарантій безпеки може відбутися за однієї умови. Для цього Київ нібито має поступитися Донбасом.

Попри активізацію переговорного процесу, питання гарантій безпеки, а також територіальних поступок залишається невирішеним. Про це йдеться в матеріалі Financial Times.

За яких умов США можуть надати гарантії безпеки Україні?

За даними видання, у Вашингтоні сигналізували, що гарантії безпеки з боку США можливі лише після досягнення домовленостей про припинення війни.

Зауважте! Однією з ключових умов, яку розглядає американська сторона, є виведення українських військ із неокупованих районів Донецької та Луганської областей.

Водночас США нібито допускають можливість збільшення постачання озброєння для посилення української армії в мирний період у разі згоди на такі кроки.

Президент України Володимир Зеленський раніше заявив, що документ зі США щодо гарантій безпеки вже повністю підготовлений, і Київ очікує визначення часу та місця для його підписання. При цьому він неодноразово наголошував, що будь-яка мирна домовленість має ґрунтуватися на збереженні територіальної цілісності України.

За словами одного з високопосадовців, на яких посилається FT, у Києві дедалі більше сумніваються в готовності Вашингтона зафіксувати гарантії безпеки, оскільки процес щоразу зупиняється на фінальному етапі. Українська сторона наполягає, що жодні територіальні поступки не можуть розглядатися до отримання чітких безпекових зобов'язань.

Зі свого боку у США, за інформацією видання, вважають, що без поступок щодо Донбасу завершити війну неможливо, і не чинять тиску на президента Росії Володимира Путіна з цього питання.

У Білому домі ці твердження заперечують. Заступниця прессекретаря адміністрації США Анна Келлі заявила, що Вашингтон нібито не нав'язує Україні жодних територіальних рішень, а його роль полягає виключно в сприянні переговорам між сторонами.

Це абсолютно неправильно. Єдина роль США у мирному процесі полягає у зближенні обох сторін для укладання угоди. Прикро, що Financial Times дозволяє зловмисним суб'єктам брехати анонімно,

– висловилася вона.

Що кажуть у Москві?