Ціна за мир – Донбас: який підступ є в "платинових" гарантіях від США

15 – 16 грудня перемовники в Берліні досягли великого прогресу, як кажуть вони самі. Цього разу витоків із кулуарів небагато, але є гучні заяви від Мерца. Водночас США досі непоступливі та вимагають, щоб Україна віддала Росії Донбас.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Telegraph.

Що не так із гарантіями для України з боку США?

Америка називає свої гарантії безпеки, які пропонує Україні, платиновими. Так зазвичай говорять про страховку чи сервіс, який покриває якомога більше моментів. Але така "платина" має відповідно високу ціну. У випадку України – цілий Донбас.

Незважаючи на позитивне ставлення до гарантій безпеки, європейські джерела повідомили, що команда США відмовилася забрати вимогу до України вивести свої війська зі східних регіонів Донбасу як ціну за мир,

– ідеться в статті.

The Telegraph також перелічив, що вже було відомо з інших джерел чи офіційних заяв про переговори:

США переконані, що Україна і Росія згодні на 90 відсотків з угодою, мир дуже близький;

у Вашингтоні говорять, що це стало найбільшою перемогою наразі для України та для Європи;

Трамп не проти того, щоб Конгрес схвалив гарантії безпеки для України;

водночас джерела кажуть, що пропозицію не будуть розглядати вічно, тобто або погоджуйтесь, або втрачайте;

Європа загалом задоволена, Мерц каже, що пропозиції США вражають;

але ЄС, за словами американців, здивований їхньою впевненістю в тому, що вдасться переконати Росію погодитися.

Досі немає угоди щодо територіальних поступок або, як додають джерела, щодо запропонованого поділу Запорізької атомної електростанції "50 на 50", в якому енергія вироблятиметься порівну для двох воюючих країн. Відмова України від території – це невіддільна вимога Володимира Путіна,

– наголосили журналісти.

Окремо медіа звернуло увагу на першу публічну заяву очільниці MI6 Блейз Метревелі. Та сказала, що Путін затягує війну.

"Повірмо їм на слово, довірмося, що вони принесуть мир, і подивімося, що станеться, коли Путін скаже ні", – говорять у Європі про останні пропозиції США.

Зеленський готовий відмовитися від НАТО, але не від Донбасу

Президент у нічних заявах 16 грудня підтвердив: ні фактично, ні юридично не визнає окупований Донбас російським.

І хоча раніше він натякав, що з цієї теми можуть провести референдум, тепер Зеленський заявив – це складне питання, яке не хочуть виносити на обговорення.