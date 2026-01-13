Пентагону вдалося придбати пристрій, який викликає "гаванський синдром", – CNN

За даними ЗМІ, Міністерство оборони США понад рік тестує спеціальний пристрій. Деякі слідчі пов'язують його із серією загадкових захворювань серед американських дипломатів, розвідників і військових, відомих як "гаванський синдром".

Скільки точно коштує пристрій невідомо, але в США відбуваються дебати про його доцільність. Про це пише 24 Канал з посиланням на джерела CNN обізнані з ситуацією.

Що відомо про пристрій?

За даними співрозмовників видання, пристрій був придбаний за мільйони доларів у межах таємної операції підрозділом Homeland Security Investigations наприкінці терміну президента Джо Байдена за кошти Міноборони. Йдеться про суму у "вісім цифр".

Пристрій випромінює імпульсні радіохвилі та містить російські компоненти, хоча повністю російського походження не має. Наразі тривають дослідження, однак у США немає єдиної позиції щодо прямого зв'язку цього пристрою з десятками аномальних інцидентів, які досі офіційно не мають пояснення. Частина посадовців зберігає скепсис.

Водночас технологія вважається потенційно небезпечною, адже пристрій є портативним і може вміщуватися в рюкзак.

Зверніть увагу! Гаванський синдром – це комплекс неврологічних проявів, зокрема запаморочення, нудоти, головного болю та порушень слуху, які вперше зафіксували у 2016 році серед американських дипломатів на Кубі. Згодом подібні випадки з'явилися й в інших країнах, що дало підстави припускати можливе застосування невідомої спрямованої енергетичної зброї.

Попри попередні заяви розвідспільноти США про відсутність доказів іноземної атаки, деякі потерпілі переконані, що за інцидентами стоїть Росія.

Наприкінці минулого року посадовці Міноборони поінформували про результати досліджень профільні комітети Конгресу США. Одне з головних занепокоєнь нині полягає в тому, що подібні технології могли поширитися й потрапити до рук інших держав.

