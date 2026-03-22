Гегсет оскандалився через "мотиваційне" відео з морпіхом, якого вигнали з армії

Міністр оборони США Піт Гегсет опинився в центрі скандалу через відео, яке він поширив у соцмережах. У ролику морський піхотинець закликає військових бути готовими до бою.

Втім з’ясувалося, що цього військового раніше звільнили зі служби через серйозне порушення. Про це повідомляє журналіст Politico Пол Маклірі.

Що відомо про скандальне відео?

Піт Гегсет поширив у соцмережах "мотиваційне" відео з морським піхотинцем, яке викликало хвилю обговорень і критики. Йдеться про ролик 2021 року за участю морпіха Крістіан Баррі Булл. У ньому військовий емоційно закликає своїх колег бути готовими до війни у будь-який момент.

Якщо ти військовослужбовець США, у тебе є одна головна місія – бути готовим до бою. Якщо війна почнеться сьогодні, твоє завдання – не тести, а готовність воювати,

– говорить він у відео.

Піт Гегсет, поширюючи цей ролик, коротко відреагував: "100%".

Втім згодом з’ясувалося, що автор відео вже давно не служить у морській піхоті. За даними журналістів, його звільнили після інциденту з незаконним проникненням у будинок іншого військовослужбовця.

Цей факт викликав додаткову хвилю критики, адже міністр оборони фактично популяризував людину з дисциплінарним минулим.

У мережі також припустили, що Гегсет опублікував це відео як спробу підвищити бойовий дух військових на тлі напруження, пов’язаного із ситуацією довкола Ірану.

