Піт Гегсет заявив, що США в Ірані воюють за Ісуса: Папа Римський категорично не згоден

Міністр оборони США Піт Гегсет закликав американців молитися за військову перемогу на Близькому Сході "в ім'я Ісуса". Папа Лев XIV своєю чергою заявив, що прагнення до військового домінування "зовсім чуже шляху Ісуса Христа".

Папа Лев XIV, перший понтифік, народжений у США, має кардинально іншу позицію, ніж адміністрація Трампа щодо того, що означає діяти в ім'я Ісуса. Про це пише NYT.

Як Папа Римський відреагував на слова Гегсета про Христа?

Під час проповіді на месi 2 квітня Папа Римський заявив, що християнська місія часто "спотворювалася прагненням до панування, яке зовсім чуже шляху Ісуса Христа".

Відтоді як наприкінці лютого США та Ізраїль почали бомбардування Ірану, Папа послідовно закликає припинити насильство та повернутися до діалогу для врегулювання конфлікту.

Водночас, не називаючи Гегсета напряму, він вказує на те, що християнство іноді використовують для цілей, які, за його словами, не відповідають католицькому вченню.

Ми схильні вважати себе сильними, коли домінуємо, переможцями – коли знищуємо рівних собі, великими – коли нас бояться,

– сказав Папа під час проповіді у Великий четвер у базиліці Святого Івана на Латерані.

"Бог подав нам інший приклад: не того, як панувати, а як визволяти; не того, як руйнувати життя, а як дарувати його", – додав понтифік.

Наприкінці березня Папа також застеріг від використання імені Ісуса для виправдання війни.

У недільній проповіді він заявив, що Ісус "не слухає молитви тих, хто веде війну, а відкидає їх".

Протягом першого року свого понтифікату Лев намагався не втручатися безпосередньо в політику США та уникати прямої конфронтації з Білим домом. Він впливав опосередковано, наприклад заохочував американських єпископів активно підтримувати мігрантів торік, коли президент Трамп посилив кампанію депортацій.

Папа говорив про Трампа лише тоді, коли його прямо запитували журналісти. Він зазначив, що чув про намір Трампа завершити війну, та висловив надію, що той шукає спосіб зменшити насильство та обстріли. Водночас Папа уточнив, що особисто з Трампом про війну не спілкувався. Натомість він поговорив телефоном із президентом Ізраїлю та зауважив, що важливо припинити конфлікти й повернутися до діалогу, щоб досягти справедливого і тривалого миру на Близькому Сході.

