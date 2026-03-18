Курйоз на виборах у Франції: Гіттлер випередив Рено-Зеленського
- У французькому місті Арсі-сюр-Об на виборах зіткнулися Шарль Гіттлер і Антуан Рено-Зеленський, причому Гіттлер отримав 37,81% голосів.
- Обидва кандидати змагатимуться у другому турі, а їх незвичні прізвища викликали резонанс у соціальних мережах.
У французькому місті Арсі-сюр-Об перший тур муніципальних виборів привернув увагу не лише результатами, а й прізвищами кандидатів. У фінал перегонів вийшли чинний мер Шарль Гіттлер і його опонент Антуан Рено-Зеленський.
Про це пише BFMTV.
Як на виборах у Франції змагалися Гіттлер і Зеленський?
За підсумками голосування 75-річний Гіттлер отримав 37,81% підтримки, тоді як 28-річний Рено-Зеленський набрав 29,99% і фінішував третім. Попри це, обидва політики зійдуться у другому турі, який запланований на 22 березня.
Незвичні прізвища швидко підхопили користувачі соцмереж – їх порівнювали з історичними та сучасними політичними фігурами. Сам Гіттлер зізнається, що за життя звик до жартів через своє ім’я і давно перестав реагувати на них. Каже, що залишив прізвище свідомо – мовляв, воно не визначає людину, і все залежить від її вчинків. До того ж визнає: "люди одразу його запам’ятовують".
Його опонент також не очікував, що історія з прізвищем викличе такий резонанс. Він пояснив, що подвійне прізвище має сімейне походження: Рено – від батька, а Зеленський (Zielenski) – від матері польського коріння, якій він хотів віддати шану.
За словами кандидата, спершу він думав, що жарти залишаться в межах соцмереж, але ситуація швидко вийшла за ці рамки. Хоча він і розуміє, чому людям це здається кумедним, особисто не вважає це смішним – водночас і не ображається.
"Я розумію, що людям це здається кумедним. Особисто мене це не смішить, але й не ображає. Я б волів, щоб про місто говорили з чогось іншого, але принаймні тисячі людей чули про муніципалітет. В Арсі-сюр-Об у нас була битва Наполеона в 1814 році, а сьогодні у нас дуель між Карлом Гітлером та Антуаном Рено-Зеленським", – пожартував він.
Радник Офісу Президента Михайло Подоляк зауважив, що орбанівська партія "Фідес" вигравала вибори декілька років поспіль, однак цьогоріч ситуація дещо змінилась. Згідно з соцопитуваннями, сьогодні її випереджає опозиційна політсила "Тиса" на чолі з Петером Мадяром.
З його слів, угорський прем'єр прагне шляхом спекулятивних дій і заяв підвищити свій рейтинг.
Віктор Орбан використовує антиукраїнську риторику в своїй передвиборчій кампанії. По всій країні розміщені білборди з антиукраїнськими закликами, створені штучним інтелектом. На них зображений Зеленський з іншими європейськими високопосадовцями.