Курйоз на виборах у Франції: Гіттлер випередив Рено-Зеленського

У французькому місті Арсі-сюр-Об перший тур муніципальних виборів привернув увагу не лише результатами, а й прізвищами кандидатів. У фінал перегонів вийшли чинний мер Шарль Гіттлер і його опонент Антуан Рено-Зеленський.

Про це пише BFMTV.

Як на виборах у Франції змагалися Гіттлер і Зеленський?

За підсумками голосування 75-річний Гіттлер отримав 37,81% підтримки, тоді як 28-річний Рено-Зеленський набрав 29,99% і фінішував третім. Попри це, обидва політики зійдуться у другому турі, який запланований на 22 березня.

Незвичні прізвища швидко підхопили користувачі соцмереж – їх порівнювали з історичними та сучасними політичними фігурами. Сам Гіттлер зізнається, що за життя звик до жартів через своє ім’я і давно перестав реагувати на них. Каже, що залишив прізвище свідомо – мовляв, воно не визначає людину, і все залежить від її вчинків. До того ж визнає: "люди одразу його запам’ятовують".

Його опонент також не очікував, що історія з прізвищем викличе такий резонанс. Він пояснив, що подвійне прізвище має сімейне походження: Рено – від батька, а Зеленський (Zielenski) – від матері польського коріння, якій він хотів віддати шану.

За словами кандидата, спершу він думав, що жарти залишаться в межах соцмереж, але ситуація швидко вийшла за ці рамки. Хоча він і розуміє, чому людям це здається кумедним, особисто не вважає це смішним – водночас і не ображається.

"Я розумію, що людям це здається кумедним. Особисто мене це не смішить, але й не ображає. Я б волів, щоб про місто говорили з чогось іншого, але принаймні тисячі людей чули про муніципалітет. В Арсі-сюр-Об у нас була битва Наполеона в 1814 році, а сьогодні у нас дуель між Карлом Гітлером та Антуаном Рено-Зеленським", – пожартував він.

