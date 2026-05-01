"Я надзвичайно рада": глава дипмісії США в Україні заявила, що лишається у Києві

У четвер, 28 травня, тимчасова повірена у справах США в Україні Джулі Девіс заявила, що перебуває в Києві – попри численні російські погрози завдати удару.

Чи дійсно американці їдуть з Києва?

Джулі Девіс заявила, що зараз вона особисто перебуває в Києві.

Вона також зазначила, що вже кілька днів триває візит до української столиці членів Конгресу США Річарда Блюменталя і Джима Гаймса.

Я надзвичайно рада, що сьогодні з нами присутні сенатор Блюменталь та представник Палати Гаймс. За останні кілька днів вони провели надзвичайно активну та насичену роботу,

– сказала Девіс.

Окремо посадовиця додала, що конгресмени продовжать візит та відвідають Чорноморський безпековий форум.

Нагадаємо, 28 травня висока представниця Євросоюзу з питань закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас заявила, що представники американського посольства нібито покинули Київ. Водночас, за її словами, усі дипломатичні представництва країн ЄС продовжують роботу в українській столиці.

Згодом в ЄС скоригували заяву глави європейської дипломатії. У оновленій стенограмі на сайті дипломатичної служби прибрали згадку про виїзд американських дипломатів.

Ситуацію також прокоментували в МЗС України. Речник відомства Георгій Тихий заявив, що інформація про виїзд посольства США не відповідає дійсності.

Окрім цього, радник президента з комунікацій Дмитро Литвин назвав ситуацію довкола заяви Каї Каллас "дивною", зазначивши, що Україна не повинна трактувати слова керівниці дипломатії ЄС щодо Сполучених Штатів.

Офіційну заяву робили і в самому посольстві США. Там зазначили, що в діяльності установи не відбулося жодних змін, а будь-які повідомлення про протилежне є неправдивими.Американська сторона наголосила, що їхнім громадянам "не слід відвідувати Україну з будь-яких причин через збройний конфлікт".

До яких погроз вдаються росіяни?

У четвер, 28 травня, секретар Радбезу Росії Сергій Шойгу заявив, що удар по Києву, про який Росія попереджала, "може бути завданий у будь-який момент", адже у Росії нібито є всі необхідні засоби для того, щоб завдати такого удару.

За його словами, щойно в Україні з'являється підприємство з виробництва боєприпасів, російська окупаційна армія, мовляв, "завдає по ньому ударів".

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров також під час розмови з держсекретарем США Марком Рубіо стверджував, що росіяни нібито збираються завдати "системних та послідовних" ударів по центрах ухвалення рішень у Києві та інших об'єктах, які використовує українська армія.