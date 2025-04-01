"Друзі назавжди, ніколи не вороги": голова МЗС Китаю відвідує Москву

Міністр закордонних справ Китаю Ван Ї прибув до Москви, де проведе 3 дні. Він має намір обговорити з росіянами стратегічне партнерство між Китаєм та Росією.

Ван Ї закликав досягати миру в Україні шляхом переговорів. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Міністр закордонних справ Китаю Ван Ї під час візиту до Москви заявив, що відносини між Китаєм і Росією будуються на принципі "назавжди друзі, а ніколи не вороги"

"Принцип "друзі назавжди, ніколи не вороги"... служить міцною правовою основою для просування стратегічної співпраці на вищому рівні", – сказав Ван в інтерв’ю російському державному інформаційному агентству.

Ван Ї перебуває в Москві з триденним візитом, головною метою якого є переговори щодо співробітництва. Водночас цей візит проходить на тлі складної міжнародної ситуації, включно з обговоренням мирних ініціатив щодо України.

Китай та Росія оголосили про "безмежне" стратегічне партнерство ще за кілька днів до початку російського вторгнення в Україну у 2022 році.

Президент Китаю Сі Цзіньпін зустрічався з Путіним понад 40 разів за останнє десятиліття, і з тих пір обидва лідери домовилися поглибити зв'язки та співпрацювати в таких питаннях, як Тайвань, Україна та взаємний суперник – Сполучені Штати.

У понеділок у Кремлі повідомили, що Путін прийме Вана, який також проведе переговори зі своїм російським колегою Сергієм Лавровим.

Ван сказав, що нинішні глобальні умови змушують великі держави виступати в якості стабілізуючих факторів, тому його надихає те, що Росія та Сполучені Штати пішли на покращення відносин.

(Це) добре для стабілізації балансу сил між великими державами та вселяє оптимізм у невтішну міжнародну ситуацію

– сказав Ван Ї.

Він зазначив, що переговори щодо України дають певні результати, і переговорний процес потрібно продовжувати. Він додав, що мирна угода має бути обов'язковою та прийнятною для всіх сторін, і вкотре наголосив, що Пекін готовий зіграти свою роль у врегулюванні війни в Україні.

Пекін із самого початку війни заявляв про готовність виступати посередником, однак його пропозиції поки не отримали широкої підтримки.

Ми виступаємо за викорінення причин кризи шляхом діалогу та переговорів, зрештою, за досягнення справедливої, довгострокової, зобов’язуючої мирної угоди, прийнятної для всіх сторін,

– сказав Ван.