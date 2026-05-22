У Гренландії люди протестували на відкритті нового консульства США

У столиці Гренландії 21 травня відкрили нове консульство США. Відкриття відбулось на тлі масштабних протестів проти посилення впливу Вашингтону у регіоні.

Про це пише Reuters.

Що відомо про протести в Гренландії?

Новий дипломатичний центр США 21 травня відкрили у місті Нуук. Зазначається, що попереднє консульство переїхало з "дерев'яної хатинки на околиці міста" до набагато більшого офісу у його центрі.

Того ж дня на вулиці вийшли кілька сотень демонстрантів. Вони виступали проти посилення впливу американського лідера Дональда Трампа на Гренландію.

Протестувальники пройшлись біля консульства з червоно-білими прапорами, скандуючи "Ні – означає ні" та "Гренландія належить гренландцям". На плакатах були різні написи, зокрема: "США, зупиніть це!".

Місцеві політики, в тому числі прем'єр-міністр Гренландії Єнс-Фредерік Нільсен, заявили, що не братимуть участь у відкритті дипломатичного центру, але й не відмовлялись від запрошення.

Речник Державного департаменту повідомив, що тепер консульство розміщене в офісі, що вміщує більше людей, і пропонує кращі можливості для дипломатичної роботи США та Гренландії.

Ми завжди будемо сусідами і підтримуватимемо вас, яке б майбутнє ви не обрали для себе, як ваші союзники та партнери,

– сказав посол США в Данії Кеннет Гоуері.

Сполучені Штати зацікавлені у природних ресурсах острова, зокрема у нафті та урані. Гренландці виступають проти можливого тиску від американців на видобуток копалин. Так, переговори між Вашингтоном та данською столицею Копенгагеном тривають уже 4 місяці.

Раніше повідомлялось, що Пентагон навіть відправляв свого військового офіцера до Нарсарсуака, що на півдні Гренландії, щоб той оглянув інфраструктуру. Зокрема, йшлось про аеропорт часів Другої світової, гавані та потенційних місць розміщення американських військових.

Через прагнення Дональда Трампа взяти під контроль Гренландію, у березні Данія розглядала сценарії можливого захоплення ним острову та готувались чинити опір. Хоч розвідка не мала конкретних даних про плани США, Копенгаген та його міжнародні союзники все ж побоювались такого розвитку подій.