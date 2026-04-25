Рубіо дедалі частіше розглядають як наступника Трампа, – Politico

У найближчому оточенні президента США Дональда Трампа дедалі частіше обговорюють можливу участь держсекретаря Марко Рубіо у виборах 2028 року. Його позиції помітно зміцнилися завдяки активній ролі у зовнішній політиці, зокрема щодо Венесуели, а також демонстративній лояльності до Трампа.

Про це повідомляє видання Politico.

Чому саме Рубіо може замінити Трампа?

Водночас сам Рубіо раніше заявляв, що не планує конкурувати з віцепрезидентом Джей Ді Венсом. Поки що незрозуміло, чи зможе він перехопити значну частину електорату Трампа, якщо таки вирішить балотуватися.

Соціологічні опитування показують зростання популярності Рубіо. Його рейтинг суттєво піднявся порівняно з минулим роком, тоді як Венс, хоч і втратив частину підтримки, все ще впевнено лідирує серед потенційних кандидатів-республіканців.

У Білому домі визнають: Рубіо поки не витіснив Венса зі списку фаворитів, однак його вже розглядають як цілком реального претендента на майбутнє. Його вплив посилюється завдяки ключовим ролям у системі ухвалення рішень, зокрема поєднанню посад держсекретаря та керівника Ради національної безпеки.

Зростанню його підтримки також сприяє участь у більш жорсткій політиці США в Західній півкулі, включно з операціями проти наркокартелів та діями щодо Венесуели і Куби. Додатковий плюс – відсутність гучних скандалів і конфліктів із самим Трампом.

Він дуже добре поєднує в собі нормальність, здоровий глузд і трохи трампівського/MAGA-відтінку,

– зазначає співробітник Республіканської партії, близький до Білого дому.

Водночас Джей Ді Венс залишається одним із головних фаворитів: він має сильні позиції в опитуваннях і широку підтримку серед союзників як у середині адміністрації, так і поза нею.

Остаточно ж усе впиратиметься в рішення самого Рубіо – чи готовий він узагалі вступати в президентську гонку.

