Ексслужбовці ЦРУ Глен Корн і Ральф Гофф розповіли 24 Каналу про своє бачення ролі США у тристоронніх переговорах. Вони звернули увагу на наративи Росії щодо територіального питання, які вона намагається поширювати серед українців.

До теми На якому етапі зараз мирні переговори: Буданов відповів, чи заморожений процес

Якою є офіційна позиція США щодо територіального питання?

Глен Корн зазначив, що не впевнений у тому, що саме це США сказали Україні віддати Донбас Росії.

Марко Рубіо на недавніх зустрічах між українською та американською сторонами зазначив, що Сполучені Штати передали російську позицію, і вони знають, що росіяни вимагають, щоб Україна віддала Донбас. Не впевнений, що це офіційна позиція Вашингтона. Думаю, що у США дуже складна позиція, і вони намагаються врегулювати цю війну,

– пояснив він.

США, на його думку, е повинні просити Україну відмовитися від території, яка ще не була втрачена, або погоджуватися на те, щоб будь-яку територію, яку Росія окупувала з 2014 року, визнавали російською. Потрібно далі наполягати, що це територія України.

Він нагадав, Вашингтон ніколи не визнавав, що країни Балтії не були незалежними за часів Радянського Союзу. Так само не визнавав незалежність Східної Німеччини. Тому Сполучені Штати й не мають визнавати, що Крим або будь-які території, окуповані Росією, не є українською територією.

Зверніть увагу! На думку колишнього прем'єр-міністра України Арсенія Яценюка, що ідея росіян, щоб Україна віддала їм Донбас в обмін на гарантії безпеки, є пасткою. Він зазначив, що навіть якби Київ пішов на такий крок, який суперечить і Конституції, і здоровому глузду, це не сприяло встановленню справжнього миру в Україні.

Можна домогтися, за словами ветерана ЦРУ, певного перемир'я та угоди про припинення бойових дій, а потім спробувати дипломатично чи юридично розв'язати питання статусу цих територій.

Я не є чиновником уряду США, але, з мого погляду, США не кажуть, що Україна має відмовитися від території. Вони передають те, що кажуть росіяни, отримують відповідь України, а потім повертаються до росіян і передають їм відповідь України. Так я це розумію,

– підкреслив Глен Корн.

Водночас росіяни хочуть, щоб українці так думали і намагаються переконати Україну, що вона втратила підтримку Сполучених Штатів, що Вашингтон і Європа залишать Україну. Тому краще прийняти Росію як панівного сусіда і погодитися на підпорядкування, адже ніхто не прийде на допомогу українцям. Проте, на думку Корна, це неправда, тому що є багато тих, хто може допомогти.

Чому США розчаровані щодо мирних переговорів?

Проте все ж таки у західних ЗМІ з'являлось багато інформації щодо тиску США на Україну щодо необхідності віддати Росії території. Ба більше, Володимир Зеленський підтвердив, що Вашингтон змушував Київ піти на цей крок.

Ральф Гофф вважає, що США могли б попросити про це, але Україна чітко окреслила свою позицію.

Думаю, що США усвідомлюють, що їм доведеться з цим змиритися. Щоб Україна відмовилася від будь-якої території, яку захопили окупанти, Росії довелося б віддати щось дуже значне. І я не можу уявити, що це могло б бути,

– сказав він.

Українці продемонстрували готовність прийняти втрату окупованих територій, які коштували життя багатьом військовим і цивільним. Також Київ виявив готовність до переговорів та перемир'я. Росія, навпаки, на думку Гоффа, не показала, що готова до цього.

Тому у США є певне розчарування, яке проявляється у суперечливих висловлюваннях держсекретаря Марко Рубіо або головного перемовника Стіва Віткоффа.

Ексслужбовець ЦРУ додав, що США мають покращити роботу в команді та вдосконалити свою позицію. Наразі, судячи з заяв, що лунають, ніхто не віддає території, на яких немає російських військ.

Чи тиснули США на Україну щодо територіального питання?