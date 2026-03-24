Секретні дані ЄС про Україну під загрозою: хто ще крім Орбана "зливає" Росії інформацію

Все більше депутатів з підозрою ставляться до партії AfD (Альтернатива для Німеччини) та Віктора Орбана з його найближчим оточенням. Парламентарі вважають, що ці люди можуть надавати важливу інформацію ворогам Європи.

Мова йде не лише про Росію, а й про Китай, повідомляє Politico.

Які дані можуть опинитися під загрозою?

За інформацією чиновника європейського уряду, країни ЄС вже зустрічаються у менших групах через побоювання, що "менш лояльні" країни передають секретні дані президенту Росії. Троє дипломатів ЄС та четверо німецьких законодавців вважають, що існує небезпека передачі такої інформації як:

Плани фінансування України за рахунок заморожених російських активів.

Позиції країн щодо геополітичних питань.

Конфіденційні записи із зустрічей послів.

Урядова інформація про місцеві системи захисту від безпілотників.

Транспортування західної зброї до України.

Дані про російські диверсії та гібридну діяльність у регіоні Балтійського моря.

З давнім союзником Кремля – Віктором Орбаном все зрозуміло, він відверто лобіює інтереси Путіна. Будапешт звинуватили в зливі російській стороні інформації. Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто назвав ці повідомлення "фейковими новинами".

Ми всі обережно ставимося до обміну конфіденційною інформацією. Чи то через Орбана, чи то через німецьку систему… ми не ділимося всією інформацією вільно. Це угорський фактор, і це фактор "Альтернативи для Німеччини",

– ділиться побоюваннями анонімний європейський дипломат.

Чому саме AfD зливає дані?

Річ у тім, що на відміну від інших національних парламентів, усі депутати та їхні помічники в Бундестазі Німеччини мають доступ до EuDoX – бази даних, що містить тисячі файлів ЄС, починаючи від інформаційних записок самітів міністрів і закінчуючи звітами про конфіденційні зустрічі послів.

Ця система була створена як запобіжник від необмежених повноважень виконавчої влади, які є побоюванням Німеччини через її нацистське минуле. EuDoX містить документи з "обмеженим доступом", що є найнижчим рівнем секретності інформації. Доступ до цієї бази даних мають понад 5000 людей.

Очевидна близькість "Альтернативи для Німеччини" до Путіна, їхні поїздки до Москви, та їхні навмисні спроби отримати інформацію, пов’язану з безпекою, через парламентські розслідування спричиняють безсонні ночі для всіх, хто глибоко піклується про безпеку країни",

– сказав Роланд Тайс, старший законодавець від консерваторів канцлера Німеччини Фрідріха Мерца в комітеті Бундестагу з питань ЄС.

AfD звинувачення колег відкидає. Проте у 2025 році колишнього помічника депутата Європарламенту Максиміліана Краха було засуджено за шпигунство на користь Китаю. Тому побоювання європейців є небезпідставними.

Політики намагаються запобігати загрозі. Наприклад, минулого року адміністрація Бундестагу вжила певних заходів для забезпечення безпеки інформації, зокрема відмовила деяким співробітникам AfD у доступі до будівель та парламентських ІТ-систем.

