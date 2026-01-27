"Путіну це сподобалося б": Рютте розповів, чому Європа не в силах створити об’єднану армію

Генеральний секретар НАТО не підтримує ідею створення окремої армії Європейського Союзу. На його думку, такі дії ускладнять систему колективної армії та призведуть до нестачі ресурсів.

Про це генеральний секретар НАТО Марк Рютте сказав під час виступу на засіданні оборонного комітету Європейського парламенту. Його слова цитує Радіо Свобода.

Чому генсек НАТО виступає проти спільної армії Європи?

На пропозицію одного з євродепутатів Марк Рютте зазначив, що Європі не варто створювати власну армію. На його думку, це не дасть партнерам більше військової сили, а навпаки послабить безпеку Європи так, що це стане вигідно Росії.

Відтак Європа може лише ускладнити, створюючи автономні структури, що дублюватимуть НАТО. Очільник НАТО цілком негативно сприймає можливість власної армії Європейського Союзу і вважає, що "Путіну б це подобалося".

Якщо ви маєте на увазі створення якоїсь європейської армії поряд із національними, то це, звісно, справа самих європейських країн. Але я думаю, що це призведе до значного дублювання. Бажаю успіху, якщо ви захочете це зробити, адже потрібно буде знайти додаткових чоловіків і жінок у формі, і це лише ускладнить ситуацію,

– зазначив Марк Рютте.

За словами генсека НАТО, європейські країни повинна покращувати власну оборону в межах Альянсу, який є відповідальним за стандарти, командування, управління та військові спроможності. Марк Рютте підкреслив, що без Сполучених Штатів ЄС не зможе захистити себе. Натомість спільно країни Альянсу можуть зосередитися на оборонній промисловості, фінансуванні, стійкості та регуляторній політиці.

Марк Рютте вважає, що якби Європа самотужки будувала свою оборону, то країни б витрачали не 5%, а 10% витрат з бюджету. Крім того, у НАТО Європа знаходиться під "ядерною парасолькою США", чого вона б не мала, якби будувала автономну армію.

Тож підсумовуючи, генсек НАТО мав на увазі, що лише поєднання можливостей НАТО і ЄС, а не створення окремих структур, зможе забезпечити військову безпеку Європи.

Зауважимо! В ідеї створення окремої оборонної структури ЄС є й прихильники. Так європейський комісар з питань оборони та космосу Андрю Кубілюс підтримав ідею створення Європейської Ради Безпеки на тлі загрози Росії та позиції Сполучених Штатів. президент Володимир Зеленський раніше говорив, що Україна могла б стати частиною об'єднаних військових сил Європи.

Що відомо про ідею створення окремої армії ЄС?