У Трампа вимагають звільнення Маска з посади керівника DOGE, – Axios

Група демократів Палати представників вимагає від адміністрації президента США Дональда Трампа зробити заяву про відставку мільярдера Ілона Маска до 30 травня.

Наразі він обіймає посаду керівника Департаменту ефективності уряду (DOGE). Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Axios.

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Що відомо про вимогу демократів

Про вимогу звільнити Ілона Маска з чинної посади йдеться у листі 77 демократів Палати представників до Дональда Трампа.

Ми вимагаємо від вашої адміністрації негайної публічної заяви про те, що Маск піде у відставку та передасть усі повноваження щодо прийняття рішень, як того вимагає закон, до 30 травня,

– ідеться у зверненні.

Згідно з американським законодавством спеціальні держслужбовці, яким є Маск, не можуть обіймати посаду більш як 130 днів. Демократи кажуть, що не дозволять Маску повернутися в якості спеціального державного службовця протягом року.

Втім, все може змінитися у разі його відмови від своїх компанії, зокрема Tesla та SpaceX. В інтерв'ю Axios конгресмен Грег Казар, який є ініціатором листа сказав, що це є лише першим кроком, потім тиск з цього приводу нібито лише посилюватиметься.

"Ми чітко даємо зрозуміти, що тиск громадськості на республіканців буде тільки посилюватися до 30 травня", – сказав він. Чиновник додав, що демократи мають у своєму розпорядженні юридичні та політичні інструменти, і "силу громадського тиску".

До слова, Politico із посиланням на інсайдерів нещодавно повідомляло, що Дональд Трамп задоволений роботою Ілона Маска та його ініціативою з Департаментом ефективності уряду США, проте незабаром мільярдер повернеться до свого бізнесу.