"Ще до листопада": республіканець назвав умову, за якої може відбутись імпічмент Трампа
- Імпічмент Дональда Трампа можливий, якщо демократи здобудуть більшість у Палаті представників до 3 листопада.
- Для успішного імпічменту необхідно, щоб 2/3 Сенату, тобто 67 сенаторів, проголосували за нього, чого наразі немає.
Імпічмент президента США Дональда Трампа можливий навіть до виборів до Конгресу 3 листопада. Для цього потрібно, щоб у Палаті представників зменшилась кількість республіканців, а демократи мали перевагу.
Однак для дієвого імпічменту Трампа є важлива умова. Американський політик, громадський діяч, президент Республіканського клубу імені Рональда Рейгана Борис Пінкус сказав 24 Каналу, як це можливо.
Коли імпічмент стане можливим?
Борис Пінкус зазначив, що розпал боротьби між двома партіями за верховенство у Конгресі – це дуже важливий показник. У нижній палаті Конгресу сьогодні 217 республіканців, а демократів – 214. Якщо демократи візьмуть верх, то імпічмент Трампа принаймні у Палаті представників гарантований. Під час першої каденції лідер Штатів вже мав два імпічменти – у 2019 та 2021 роках. Однак це не дійшло до Сенату США.
Імпічмент – це пред'явлення звинувачення Трампу у нижній палаті. Тобто Палата представників грає роль прокурора, який оголошує звинувачення підозрюваному. Крім того, нижня роль грає роль і так званих народних засідателів.
Але звинувачення буде прийняте лише у тому випадку, якщо буде перевага хоча б в один голос. Якби імпічмент був оголошений сьогодні, то демократи не набрали б перевагу навіть в один голос. Однак зараз всередині Республіканської партії лунає все більше критики на адресу Трампа.
Навіть не дочекавшись 3 листопада, хтось з республіканців може "викинути номер". Відома антиукраїнська Марджорі Тейлор Ґрін вибула, то кількість республіканців стала меншою. Потім ще один вийшов зі строю. Якщо цей процес до 3 листопада буде тривати, тобто хтось з республіканців скаже, що "я йду з Конгресу" або "я не буду голосувати за Трампа", то імпічмент може бути оголошений до 3 листопада у нижній палаті,
– пояснив республіканець.
Однак оголошення імпічменту нижньої палати Конгресу недостатньо. Тому що Трамп продовжує залишатися президентом. Для того, щоб імпічмент був дієвим, він повинен бути розглянутий у Сенаті. У верхній палаті 53 – республіканці, 47 – демократи.
Завданням Сенату є визначення правдивості обвинувачення, яке пред’явлено Трампу з нижньої палати. Повинні перевірити, наскільки це правда. Тобто Сенат грає роль судді, який перевіряє, що заявляє прокурор, слідчі. Якщо суддя переконається у тому, що вони праві, то звинувачення повинно бути пред'явлено. Тобто суддя повинен оголосити вирок Трампу,
– сказав політик.
Є ще одна різниця між Сенатом та Палатою представників США. Вона полягає у тому, що аби вирок був оголошений, потрібне голосування на його користь у 2/3 загальної кількості членів Сенату. Тобто 67 повинно проголосувати за імпічмент Трампа. Проте станом на сьогодні цього немає.
Останні заяви Дональда Трампа
Дональд Трамп заявив, що США будуть тісно співпрацювати з Іраном, який нібито пройшов через "дуже продуктивну зміну режиму". За його словами, збагачення урану не буде, і Штати, співпрацюючи з Тегераном, викопають та вивезуть увесь глибоко захований ядерний "пил". Зараз він перебуває під супутниковим спостереженням Космічних сил.
Американський президент додав, що США ведуть і будуть продовжувати вести переговори з Іраном щодо послаблення тарифів і санкцій. Він стверджує, що багато з 15 пунктів мирного плану вже узгоджено.
Згодом Трамп знову погрожував застосувати безпрецедентну силу проти Ірану, якщо Тегеран не дотримуватиметься усіх умов двотижневого припинення вогню. Він зауважив, що у разі невиконання попередньо узгодженої угоди США відновлять активні бойові дії проти Ірану, які будуть "ще масштабнішими і сильнішими".