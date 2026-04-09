"Ще до листопада": республіканець назвав умову, за якої може відбутись імпічмент Трампа

Імпічмент президента США Дональда Трампа можливий навіть до виборів до Конгресу 3 листопада. Для цього потрібно, щоб у Палаті представників зменшилась кількість республіканців, а демократи мали перевагу.

Однак для дієвого імпічменту Трампа є важлива умова. Американський політик, громадський діяч, президент Республіканського клубу імені Рональда Рейгана Борис Пінкус сказав 24 Каналу, як це можливо.

Коли імпічмент стане можливим?

Борис Пінкус зазначив, що розпал боротьби між двома партіями за верховенство у Конгресі – це дуже важливий показник. У нижній палаті Конгресу сьогодні 217 республіканців, а демократів – 214. Якщо демократи візьмуть верх, то імпічмент Трампа принаймні у Палаті представників гарантований. Під час першої каденції лідер Штатів вже мав два імпічменти – у 2019 та 2021 роках. Однак це не дійшло до Сенату США.

Імпічмент – це пред'явлення звинувачення Трампу у нижній палаті. Тобто Палата представників грає роль прокурора, який оголошує звинувачення підозрюваному. Крім того, нижня роль грає роль і так званих народних засідателів.

Але звинувачення буде прийняте лише у тому випадку, якщо буде перевага хоча б в один голос. Якби імпічмент був оголошений сьогодні, то демократи не набрали б перевагу навіть в один голос. Однак зараз всередині Республіканської партії лунає все більше критики на адресу Трампа.

Навіть не дочекавшись 3 листопада, хтось з республіканців може "викинути номер". Відома антиукраїнська Марджорі Тейлор Ґрін вибула, то кількість республіканців стала меншою. Потім ще один вийшов зі строю. Якщо цей процес до 3 листопада буде тривати, тобто хтось з республіканців скаже, що "я йду з Конгресу" або "я не буду голосувати за Трампа", то імпічмент може бути оголошений до 3 листопада у нижній палаті,

– пояснив республіканець.

Однак оголошення імпічменту нижньої палати Конгресу недостатньо. Тому що Трамп продовжує залишатися президентом. Для того, щоб імпічмент був дієвим, він повинен бути розглянутий у Сенаті. У верхній палаті 53 – республіканці, 47 – демократи.

Завданням Сенату є визначення правдивості обвинувачення, яке пред’явлено Трампу з нижньої палати. Повинні перевірити, наскільки це правда. Тобто Сенат грає роль судді, який перевіряє, що заявляє прокурор, слідчі. Якщо суддя переконається у тому, що вони праві, то звинувачення повинно бути пред'явлено. Тобто суддя повинен оголосити вирок Трампу,

– сказав політик.

Є ще одна різниця між Сенатом та Палатою представників США. Вона полягає у тому, що аби вирок був оголошений, потрібне голосування на його користь у 2/3 загальної кількості членів Сенату. Тобто 67 повинно проголосувати за імпічмент Трампа. Проте станом на сьогодні цього немає.

