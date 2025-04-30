30 квітня, 00:25
Індія планує "військову агресію" протягом 24 – 36 годин, Пакистан має докази, – міністр
Пакистан володіє достовірною розвідувальною інформацією про підготовку Індії до військової операції. Вона може розпочатися протягом наступних 24 – 36 годин.
Повідомляє 24 Канал з посиланням на пакистанського журналіста, колишнього працівника BBC Атера Казмі, який цитує міністра інформації Пакистану.
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