Індія боляче вдарила по Росії: як цьому посприяв Трамп

Дональд Трамп заявив, що Індія нібито припинила купувати російську нафту й це допоможе закінчити війну. У Нью-Делі досить неоднозначно висловилися щодо цього, втім західні ЗМІ підтверджують, що індійські заводи почали обережно ставитись до російської продукції.

Ще один цікавий нюанс полягає в тому, що почалися розслідування несанкціонованого переливу з танкера в танкер. Про це 24 Каналу розповів політолог, керівник Центру аналізу та стратегій Ігор Чаленко, зауваживши, що Індія справді почала жорсткішу політику.

Ще один болючий удар по Росії

Щодо купівлі, то Індія її не припинила, але суттєво зменшила обсяги. Наприклад, у 2025 році ще до мит Дональда Трампа, країна споживала в день до двох мільйонів барелів. Зараз цей показник становить трохи більше мільйона. Дивлячись на те, як розвивається ситуація з контрактами, цифра може впасти до 800 тисяч.

Можемо легко порахувати, який це удар по російській економіці. До того ж нафта продається з шаленими знижками. Всі дані не розкривають, але є офіційне прохання нафтової компанії "Лукойл" до російської влади про зменшення оподаткування, бо дисконт сягає до 50%,

– розповів політолог.

Скоріш за все, росіяни отримують приблизно 27 – 30 доларів за барель. Це значно менше, ніж вони могли б заробляти. Така ситуація серйозно б'є по Фонду національного добробуту Росії, який може повністю вичерпати себе від пів року до двох.

"Ситуація з Індією стала серйозним ударом, але "подушкою" безпеки для Кремля сьогодні залишається Китай. З цією країною США поки не можуть вийти на конструктив щодо обмеження споживання російської сировини", – додав Ігор Чаленко.

Зверніть увагу! Ще наприкінці жовтня 2025 року Дональд Трамп заявив, що Китай та Індія скоротять споживання російської нафти. Тоді цього не сталося, Пекін навіть почав розгортати власний тіньовий флот, щоб отримувати сировину. Вже у лютому 2026-го стало відомо, що Китай може отримати ще більшу знижку від Росії, імпорт зріс до рекордних показників.

Тим часом Індія затримала російські танкери. Прем'єру Моді треба показувати, що Трамп не просто так знизив мита для їхньої країни. Скоріш за все, найближчим часом ми побачимо більше таких ситуацій, але публічно сваритися з Кремлем у Нью-Делі також не будуть.

Що відомо про домовленості США та Індії?