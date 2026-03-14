Іран завдав удару по 5 літаках-заправниках США у Саудівській Аравії
- Іран атакував авіабазу принца Султана у Саудівській Аравії, пошкодивши 5 літаків-заправників США.
- Внаслідок удару загиблих не було.
Кілька днів тому Іран атакував американську авіабазу у Саудівській Аравії. Стало відомо, яких втрат зазнали війська США.
Унаслідок іранського удару на авіабазі принца Султана були уражені та пошкоджені 5 літаків-заправників ВПС США. Про це виданню The Wall Street Journal повідомили двоє американських посадовців.
Які наслідки удару по авіабазі США у Саудівській Аравії?
Один із чиновників уточнив, що літаки пошкоджені, але не знищені повністю – їх ремонтують. На щастя, минулося без загиблих.
Довідка: Авіабаза принца Султана розташована в Саудівській Аравії, приблизно 60 кілометрів на південний захід від столиці Ер-Ріяд. Вона розташована у центральній частині країни, поруч із пустельними районами, що робить її стратегічно зручною для розміщення літаків ВПС і авіації союзників.
Загальна кількість пошкоджених або знищених літаків-заправників ВПС США зросла щонайменше до семи.
У четвер, 12 березня, два літаки-заправники KC-135 Stratotanker зіткнулися в повітрі, і один із них упав на землю. Як повідомили у Пентагоні, загинули всі шестеро членів екіпажу.
Нагадаємо, що Іран атакує американських військових і техніку на базах у країнах Близького Сходу у відповідь на операцію "Епічна лють".
До слова, один американський військовослужбовець помер після тяжких поранень, отриманих під час атаки на базу в Саудівській Аравії 1 березня.
Що відомо про перебіг бойових дій на Близькому Сході?
Зранку 14 березня під атакою був Багдад. Попередньо, ракети влучили по вертолітному майданчику на території посольства США та житловому будинку.
Дональд Трамп наказав вдарити по іранському острову Харг. За його словами, внаслідок бомбардування "знищено всій військові цілі", проте нафтову інфраструктуру вирішили не атакувати.
США направляють додаткову ударну групу з тисячами морпіхів на Близький Схід через зростання атак Ірану в районі Ормузької протоки. Міністр оборони США схвалив перекидання елементів амфібійної ударної групи, яка включає кілька військових кораблів і близько 5 тисяч морських піхотинців.