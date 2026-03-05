Іран атакував безпілотником аеропорт в Азербайджані: відео наслідків влучання

Вранці 5 березня іранський безпілотник атакував Азербайджан. Він впав поблизу аеропорту Нахічеваня.

Постраждали 2 мирних мешканців. Тим часом у мережі показали наслідки атаки, передає 24 Канал.

Як виглядає аеропорт в Азербайджані після атаки?

Безпілотник атакував будівлю термінала аеропорту Нахічеваня. Це приблизно за 10 кілометрів від кордону з Іраном.

Ще один БпЛА упав поблизу будівлі школи у селі Шекерабад.

За словами місцевих, безпілотники летіли з боку Ірану. Нібито фіксували й іранські ракети.

Азербайджан уже офіційно підтвердив цей інцидент. А посла Ірану викликали до МЗС, щоб передати йому ноту протесту.

Наслідки атаки на аеропорт: дивіться відео

"Ми рішуче засуджуємо ці атаки безпілотників, скоєні з території Ісламської Республіки Іран, внаслідок яких було пошкоджено корпус аеропорту та постраждали два мирні жителі. Ця атака на територію Азербайджану суперечить нормам і принципам міжнародного права і сприяє посиленню напруженості в регіоні", – заявили у міністерстві.

Інші деталі атаки