Іран атакував безпілотником аеропорт в Азербайджані: відео наслідків влучання
- Іранський безпілотник атакував аеропорт Нахічеваня в Азербайджані, пошкодивши будівлю термінала.
- Азербайджан офіційно підтвердив інцидент і викликав посла Ірану до МЗС для передачі ноти протесту.
Вранці 5 березня іранський безпілотник атакував Азербайджан. Він впав поблизу аеропорту Нахічеваня.
Постраждали 2 мирних мешканців. Тим часом у мережі показали наслідки атаки, передає 24 Канал.
Як виглядає аеропорт в Азербайджані після атаки?
Безпілотник атакував будівлю термінала аеропорту Нахічеваня. Це приблизно за 10 кілометрів від кордону з Іраном.
Ще один БпЛА упав поблизу будівлі школи у селі Шекерабад.
За словами місцевих, безпілотники летіли з боку Ірану. Нібито фіксували й іранські ракети.
Азербайджан уже офіційно підтвердив цей інцидент. А посла Ірану викликали до МЗС, щоб передати йому ноту протесту.
Наслідки атаки на аеропорт: дивіться відео
"Ми рішуче засуджуємо ці атаки безпілотників, скоєні з території Ісламської Республіки Іран, внаслідок яких було пошкоджено корпус аеропорту та постраждали два мирні жителі. Ця атака на територію Азербайджану суперечить нормам і принципам міжнародного права і сприяє посиленню напруженості в регіоні", – заявили у міністерстві.
Інші деталі атаки
Удар по Азербайджану був здійснений далеким безпілотником Arash 2. Він небезпечніший за "Шахед". Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко зазначив, що дальність польоту цього безпілотника – приблизно 1000 кілометрів, а за іншими даними – до 1600 кілометрів. Летить він зі швидкістю близько 200 кілометрів за годину, або 400 кілометрів за годину з реактивним двигуном.
Авіаційний експерт Костянтин Криволап зазначив 24 Каналу, що, найімовірніше, це був незапланований удар. Можливо, стався збій в програмі керування цим БпЛА.
Тим часом в Ірані заперечують атаку на Азербайджан. Заступник міністра закордонних справ Ірану Казем Гарібабаді заявив, що його країна не завдала ударів по Азербайджану і що не атакує сусідні країни.