Є кілька версій, – авіаційний експерт розібрав заліт дронів з Ірану на Азербайджан

Зранку 5 березня іранські дрони залетіли в азербайджанський аеропорт в Нахічевані. Азербайджан фіксує, що впав безплілотник Ірану. Однак там не заявляють про якусь провокацію.

Авіаційний експерт Костянтин Криволап озвучив 24 Каналу думку, що може бути декілька версій. Найімовірніше, це не запланований удар.

"Може бути декілька версій. Азербайджан каже, що "на території нашого аеропорту Нахічевань впав іранський безпілотник". Вони не виявляють ніяких претензій до Ірану, що там зробили якусь провокацію і так далі. Вони фіксують, що дрон залетів і впав", – сказав він.

Цікаво, що за день до атаки на Азербайджан, 4 березня, президент Ільхам Алієв висловив співчуття через загибель верховного лідера Ірану аятолли Алі Хаменеї "та багатьох мирних жителів". Вже наступного дня іранські дрони залетіли в Азербайджан.

Це спланований удар чи помилка?

Костянтин Криволап зазначив, що тут важко побачити якусь мету чи призначення. За його словами, найімовірніше, це була помилка. Однак якщо такі удари будуть продовжуватися, то варто буде розглядати ситуацію по-іншому.

Думаю, те, що залетіло до Азербайджану в Нахічевань – це не якийсь системний удар, який був запланований. Найімовірніше, це якийсь збій в програмі керування цим дроном. Найімовірніше, це був реактивний дрон "Arash -2", який випадково залетів,

– припустив авіаційний експерт.

Що відомо про атаку?