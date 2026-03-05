Є кілька версій, – авіаційний експерт розібрав заліт дронів з Ірану на Азербайджан
- Іранські дрони випадково залетіли в азербайджанський аеропорт в Нахічевані, без ознак провокації, вважає Костянтин Криволап.
- Авіаційний експерт припустив, що це був збій в програмі керування дронами, ймовірно, мовиться про реактивний БпЛА "Arash -2".
Зранку 5 березня іранські дрони залетіли в азербайджанський аеропорт в Нахічевані. Азербайджан фіксує, що впав безплілотник Ірану. Однак там не заявляють про якусь провокацію.
Авіаційний експерт Костянтин Криволап озвучив 24 Каналу думку, що може бути декілька версій. Найімовірніше, це не запланований удар.
"Може бути декілька версій. Азербайджан каже, що "на території нашого аеропорту Нахічевань впав іранський безпілотник". Вони не виявляють ніяких претензій до Ірану, що там зробили якусь провокацію і так далі. Вони фіксують, що дрон залетів і впав", – сказав він.
Цікаво, що за день до атаки на Азербайджан, 4 березня, президент Ільхам Алієв висловив співчуття через загибель верховного лідера Ірану аятолли Алі Хаменеї "та багатьох мирних жителів". Вже наступного дня іранські дрони залетіли в Азербайджан.
Це спланований удар чи помилка?
Костянтин Криволап зазначив, що тут важко побачити якусь мету чи призначення. За його словами, найімовірніше, це була помилка. Однак якщо такі удари будуть продовжуватися, то варто буде розглядати ситуацію по-іншому.
Думаю, те, що залетіло до Азербайджану в Нахічевань – це не якийсь системний удар, який був запланований. Найімовірніше, це якийсь збій в програмі керування цим дроном. Найімовірніше, це був реактивний дрон "Arash -2", який випадково залетів,
– припустив авіаційний експерт.
Що відомо про атаку?
Після 10:00 за київським часом з'явилась інформація, що іранські дрони атакували Азербайджан. Мовиться про місто Нахічевань, яке розташоване на кордоні біля Ірану. Після атаки у місті бачили вогонь та хмару диму.
Згодом Азербайджан підтвердив дронову атаку Ірану. У МЗС країни заявили, що ціллю була цивільна інфраструктура. Відомо, що один влучив у будівлю термінала аеропорту у Нахічевані, а інший – впав поблизу будівлі школи в селі Шакарабад.
Згідно із повідомленням, Азербайджан засудив атаку Ірану та вимагає від Тегерану надати чітке пояснення щодо інциденту "у найкоротші терміни", а також провести відповідне розслідування та вжити заходів, щоб запобігти таким ситуаціям у майбутньому. Там наголосили, що азербайджанська сторона залишає за собою право вжити відповідних заходів у відповідь.
Видання OC Media, пише, що Азербайджан стягує війська до кордону з Іраном. Уздовж південного кордону почали розгортати системи ППО та підрозділи для боротьби з безпілотниками.