Азербайджан не потерпить теракту з боку Ірану, але не братиме участі в операціях
- Іранські дрони атакували аеропорт в Азербайджані, що викликало вимогу пояснень від Ірану.
- Президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що країна не братиме участі в операціях проти Ірану.
Іранські дрони атакували аеропорт в Азербайджані. Країна не залишить це без реакції, але не планує доєднуватися до операцій проти Тегерана.
Про це повідомив президент Азербайджану Ільхам Алієв, передає Clash Report.
Дивіться також Напруга зростає: Азербайджан стягує війська до кордону з Іраном, – ЗМІ
Що в Азербайджані кажуть про теракт Ірану?
Президент Азербайджану Ільхам Ілієв заявив, що Іран вчинив проти країни територистичну атаку. У Баку вимагають в Ірана пояснень своїх дій, водночас запевняють, що брати участь у операціях проти Ірану не будуть.
Алієв зазначив, що Іран не вперше вчиняє такі дії проти Азербайджану, і країна "не потерпить цього невиправданого терористичного акту".
Що відомо про атаку Ірану на аеропорт Азербайджану?
Іранські дрони, ймовірно моделі Shahed-136, атакували Нахічевань в Азербайджані, пошкодивши аеропорт і поранивши двох мирних жителів.
Заступник міністра закордонних справ Ірану Казем Гарібабаді заявив в інтерв'ю іранським ЗМІ, що його країна не атакувала Азербайджан.
За день до атаки президент Азербайджану Ільхам Алієв висловив співчуття через загибель аятолли Алі Хаменеї.
Авіаційний експерт Костянтин Криволап озвучив 24 Каналу думку, що найімовірніше, це не запланований удар Ірану.