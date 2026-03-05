Укр Рус
5 березня, 17:03
Азербайджан не потерпить теракту з боку Ірану, але не братиме участі в операціях

Сергій Попович
Основні тези
  • Іранські дрони атакували аеропорт в Азербайджані, що викликало вимогу пояснень від Ірану.
  • Президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що країна не братиме участі в операціях проти Ірану.

Іранські дрони атакували аеропорт в Азербайджані. Країна не залишить це без реакції, але не планує доєднуватися до операцій проти Тегерана.

Про це повідомив президент Азербайджану Ільхам Алієв, передає Clash Report.

Що в Азербайджані кажуть про теракт Ірану?

Президент Азербайджану Ільхам Ілієв заявив, що Іран вчинив проти країни територистичну атаку. У Баку вимагають в Ірана пояснень своїх дій, водночас запевняють, що брати участь у операціях проти Ірану не будуть.

Алієв зазначив, що Іран не вперше вчиняє такі дії проти Азербайджану, і країна "не потерпить цього невиправданого терористичного акту".

Що відомо про атаку Ірану на аеропорт Азербайджану?