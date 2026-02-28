Укр Рус
Геополітика Близький Схід У Пентагоні та Ізраїлі дали назви операції проти Ірану
28 лютого, 12:46
2
Оновлено - 13:07, 28 лютого

У Пентагоні та Ізраїлі дали назви операції проти Ірану

Дарія Черниш
Основні тези
  • США та Ізраїль 28 лютого розпочали масштабну операцію проти Ірану, назвавши її відповідно Epic fury і Roaring Lion.
  • Ізраїльська назва походить від попередньої операції "Висхідний лев" у червні 2025 року.

США та Ізраїль 28 лютого розпочали масштабну операцію проти Ірану. Обидві країни дали їй різні назви.

Про це повідомило міністерство війни в США та CNN.

Дивіться також "Спонсор терору №1": Трамп оголосив про початок масштабної операції США проти Ірану

Які назви має операція в Ірані?

В Пентагоні операції США проти Іранського режиму назвали Epic fury, що українською звучить як "Епічна лють". Водночас західні журналісти кажуть про іншу назву, яку дав Ізраїль.

В офісі ізраїльського прем'єр-міністра назвали удари 28 лютого Roaring Lion, тобто "Ревучий лев". 

Як пояснили у виданні, ізраїльська назва походить від попередньої 12-денної операції "Висхідний лев" у червні 2025 року.

Яка зараз ситуація на Близькому Сході?